Entra nel vivo la campagna elettorale a Seggiano. Daniele Rossi ha presentato la squadra

Seggiano: Entra nel vivo la campagna elettorale a Seggiano. Domenica 12 Maggio, Daniele Rossi candidato a sindaco della lista civica Uniti per Seggiano ha presentato il suoi programma e i suo candidati. L'evento si è svolto nel centro sociale La Crocina recentemente ristrutturato proprio dall'attuale amministrazione Rossi. Il sindaco dopo aver fatto una lunga carrellata degli innumerevoli lavori svolti nei 5 anni di mandato ha ampiamente parlato dei progetti in corso dei finanziamenti già assegnati e del progetto complessivo di sviluppo che il gruppo, da lui capeggiato, ha in mente per Seggiano soffermandosi sul pericolo che una interruzione di questo percorso potrebbe portare. È passato poi alla presentazione dei candidati i quali hanno avuto modo di raccontarsi.





Francesca Pieri, attuale vice sindaco, punta all' importanza della continuità per portare a compimento le progettualità in corso. Uno dei punti salienti da lei toccato è stata la scuola, ricordando l'eccellenza della scuola senza zaino e della necessità di garantire i numeri per avere una scuola efficiente. È stato infatti captato un bando per la realizzazione di un asilo nido al fine di completare l'offerta didattica del primo ciclo d'istruzione a Seggiano.

Nicola Bargagli, new entry, attivo nel mondo giovanile sportivo.

Laura Cassani, poggioferrina doc, ha parlato dei numerosi investimenti fatti nel piccolo borgo da persone provenienti anche dall'Australia per godere del bellissimo panorama, insiste per tanto su una politica mirata alla conservazione del patrimonio naturale.

Carlotta Chilleri, la più giovane del gruppo, studentessa in giurisprudenza, afferma con convinzione di voler trascorrere la sua vita a Seggiano dove è nata e dove vuole fondare il suo futuro. Ha parlato del rapporto tra i giovani e la politica, della necessità di avvicinare i giovani alle amministrazioni per garantire un futuro al nostro paese. Afferma che i giovani sono sí il futuro, ma ancor prima sono il presente.

Luciano Gigliotti, consigliere comunale nonché presidente del consorzio dell'olio Seggiano dop, ha il merito di aver esportato e fatto conoscere nel mondo il nostro prodotto d'eccellenza.

Daniela Giraldi, attualmente occupata alle Scotte a Siena, dichiara di sentirsi a casa solo a Seggiano dove è nata e ha deciso di mettersi in gioco perché estremamente convinta dei progetti futuri per Seggiano.

Emiliano Giustini, già consigliere, si è contraddistinto per l'impegno e la perseveranza nel difendere le proprie idee e il decoro urbano.

Ampelio Governi, cheese maker e esperto del settore lattiero-caseario, è stato lontano da Seggiano per molti anni per poi ritornare attivo nel mondo dell'associazionismo e vicino alle politiche giovanili.

Samuele Pii, residente a Montegiovi, funzionario regionale, attivo nel mondo dell'olio ed esperto nella programmazione di fondi europei ha accettato con entusiasmo l'invito del sindaco Rossi a supportarlo con la sua esperienza in questo nuovo mandato amministrativo.

Renato Ronchini persona ben vista e ben voluta da tutto il paese ha accettato con entusiasmo questa sfida rigettando la sua precedente candidatura nell'altra lista di 5 anni fa.

È stata una bella presentazione molto partecipata e più volte interrotta da frequenti applausi.

Conclude il sindaco Rossi lanciando un guanto di sfida invitando la lista avversaria ad un confronto pubblico diretto da svolgersi tra tutti i candidati alla presenza della cittadinanza in una o più occasioni durante la campagna elettorale.