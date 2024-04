Elezioni: il Corecom comunica l’inizio della Par Condicio

In vista delle consultazioni europee e delle amministrative dell’8 e 9 giugno prossimo entra in vigore, per tutte le amministrazioni pubbliche, il divieto di comunicazione, fatta eccezione per quelle effettuate in modo impersonale e indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni

Firenze: Il Corecom della Toscana ha trasmesso oggi, con una lettera indirizzata ai presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, ai sindaci e alle strutture dirigenziali degli Enti, la comunicazione dell’entrata in vigore delle norme sulla Par Condicio, così come previsto dalla legge 28/2000, in vista delle elezioni europee e amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. La Par Condicio è scattata da ieri, giovedì 11 aprile, con la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale indice i comizi elettorali per le elezioni europee.

L’entrata in vigore delle norme previste all’articolo 9 dalla legge 28/2000, comporta il divieto, fino alla chiusura delle operazioni di voto (compresi i ballottaggi dei Comuni), di svolgere attività di comunicazione, a eccezione di quelle effettuate in modo impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. Il divieto interessa tutte le amministrazioni pubbliche, a prescindere da quelle interessate al rinnovo delle proprie cariche elettive.

Come più volte chiarito da Agcom, l’impersonalità richiesta comporta l’obbligo di evitare, oltre che l’uso di nomi e cognomi degli amministratori, anche del logo e dello stemma dell’Ente.

Il Corecom della Toscana indica che la legge 150/2000, dove si disciplinano le attività di informazione e comunicazione delle amministrazioni pubbliche, e che sono quindi fatte oggetto del rispetto delle norme sulla Par Condicio, considera tali quelle finalizzate a: “a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” oltre alla “comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”.