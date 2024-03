Economia rurale, salgono a 10 milioni le risorse per i progetti di rigenerazione di comunità

Firenze: Nuove risorse per la misura 19 - Leader del Programma di sviluppo rurale (Psr), nato per sostenere l’economia rurale con i progetti di rigenerazione delle comunità. Con l’ultima iniezione di 3 milioni, approvati dalla Giunta regionale su proposta della vicepresidente Stefania Saccardi, arrivano a 10 milioni le risorse che verranno ridistribuite fra i Gal (Gruppi di azione locale) che così avranno nuovi piani finanziari per i Progetti di rigenerazione delle comunità.



La cifra rappresenta un sesto dei fondi previsti per l’intera programmazione 2014/2022, e riesce a finanziare 47 proposte progettuali.

L’azione specifica “Progetti di rigenerazione delle Comunità” (PdC) si pone come obiettivo principale il favorire le comunità locali nel sostenere servizi collettivi e l’economia rurale toscana, cercando di limitare gli effetti derivati dall’emergenza Covid-19 e fornendo una risposta ai seguenti fabbisogni locali:

- sostenere lo sviluppo di servizi ecosistemici, iniziative di economia circolare e bioeconomia

- sostenere i settori più colpiti dalle conseguenze delle scelte effettuate per il contenimento della pandemia

- sviluppare una migliore qualità della vita nelle aree rurali, attraverso la creazione di servizi per la popolazione e iniziative in ambito sociale, socioculturale e produttivo.

“Grazie alla sinergia tra Regione e Gal - dice la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi - che ha permesso di adottare un metodo di lavoro innovativo, basato su un forte coordinamento, sia tra Gal sia tra questi e Regione Toscana, abbiamo predisposto uno schema di bando comune a tutti i Gal partecipanti, mantenendo comunque particolari elementi di specificità, tipici dei singoli territori Leader. Questa aggiunta di risorse permette di scorrere le graduatorie e finanziare altri 47 progetti. Si tratta sempre di progetti articolati e complessi, condivisi da parte di gruppi di beneficiari locali, che possono svolgere un ruolo strategico per creare economie di scala e servizi collettivi in tutti i settori economici e socio-culturali del territorio in cui intervengono”.

Soddisfatta Marina Lauri, in qualità di presidente del Gal Montagnappennino e a nome del Coordinamento dei Gal della Toscana. “Esprimo profonda soddisfazione, sia a titolo personale che a nome di tutti i Gal della Toscana, per la grande attenzione che la vicepresidente Stefania Saccardi ha prestato ai Gal - ha detto - e attraverso di essi, ai territori di riferimento. Questo importante aumento delle risorse messe a disposizione testimonia la fiducia nelle azioni che i Gal stanno portando avanti per le loro comunità”.