Ecco il Cioccolato con Spirulina Becagli

In collaborazione con Fondazione il Sole Grosseto



Grosseto: Spirulina Becagli, azienda leader nella produzione e commercializzazione di spirulina biologica italiana di qualità, ha presentato presso la sala meeting dell’impianto di produzione in Via Aurelia Antica a Grosseto, un nuovo prodotto, una tavoletta di cioccolato extra fondente 60% con spirulina in polvere e vitamina B12.

Un prodotto unico nel suo genere poiché racchiude in 30 grammi tutti i benefici del cioccolato, della spirulina (all’interno ce ne sono ben 3 grammi equivalenti alla dose consigliata giornaliera) e della vitamina B12. Inoltre, sul packaging del prodotto, che verrà venduto al momento in tutta Italia tramite il sito www.spirulinabecagli.it e sul territorio toscano nei centri commerciali Unicoop Firenze, c’è spazio anche per una importante comunicazione sociale: sarà infatti anche il logo di Fondazione il Sole Grosseto, associazione da anni impegnata sul territorio maremmano a garantire la qualità alla vita delle persone con disabilità psichica, intellettiva e fisica che non sono autosufficienti.

“Un primo passo per una collaborazione che speriamo sia duratura, Fondazione Il Sole fa tanto per il territorio di Grosseto e noi con questo piccolo omaggio sulla confezione del nostro nuovo cioccolato, un prodotto unico nel suo genere, vogliamo portare un po’ di Sole in tutta Italia” commenta il CEO di Spirulina Tommaso Becagli. “Con questa collaborazione, si concretizza quello che avevamo dichiarato qualche mese fa, la volontà di dare un maggior sostegno come gruppo Becagli a quelle associazioni, come Fondazione Il Sole, che operano con impegno e dedizione nel sociale e verso chi ha meno possibilità.”

«La Spirulina Becagli è un'azienda prestigiosa che da poco tempo è entrata a far parte delle aziende alla Luce del Sole, offrendo da subito una collaborazione fattiva e disinteressata nello spirito dell'assunzione di una responsabilità sociale d'impresa rispetto a questo territorio» commenta Tiziana Tenuzzo, Responsabile Fundraising Fondazione Il Sole. «La scelta della famiglia Becagli di inserire il nostro logo in un suo prodotto di largo consumo ci onora e ci motiva a fare del nostro meglio per ricambiare l'attenzione che ci è stata dimostrata. Con il lancio della barretta di cioccolata fondente arricchita alla spirulina e alla vitamina B12, l'azienda effettuerà una donazione aggiuntiva rispetto all'impegno che ha già con la Fondazione, un gesto concreto di sostegno alle nostre attività del quale siamo davvero grati»

La tavoletta di cioccolato fondente con spirulina sarà acquistabile in tre formati (pack da 1, 2 o 3 tavolette) e sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito www.spirulinabecagli.it e a breve anche all’interno dei punti vendita NaturaSì d’Italia (oltre 200 punti vendita dislocati su tutta la penisola) e nei supermercati Unicoop Firenze e Tirreno dove Spirulina Becagli è già presente.