Eccellenze dello sport, Minucci: «Complimenti a tutti i nostri campioni». Ecco chi sono

Orbetello: «Il Comune di Orbetello è orgoglioso di celebrare i successi degli straordinari atleti che, negli ultimi giorni, hanno portato onore e prestigio alla nostra cittadina, tra cui i campioni di nuoto paralimpico del Gao Brinella, Matteo Bartolini ed Eleonora Guasconi» a dirlo l'assessore Luca Minucci, che tra le altre, detiene anche la delega allo sport.



«Doverosi i complimenti dell'amministrazione comunale a Matteo ed Eleonora – sottolinea Minucci – che sono tornati a casa dai Campionati Italiani paralimpici di Lignano Sabbiadoro 2024 con 3 titoli italiani per Eleonora e 3 Titoli italiani per Matteo, rispettivamente nelle distanze 25 mt apnea, 25 mt superficie, 50 mt superficie. In più la giovanissima Eleonora, 20 anni, ha conquistato il record del mondo nei 50 metri superficie».

«Un applauso speciale va - aggiunge l'assessore - a Gabriele Lizzulli, giovane velista che ha ottenuto la seconda posizione nel ranking europeo. Complimenti anche a Leonardo Papalia, atleta dello Sporting club Albinia, che ha conquistato il secondo posto nel campionato italiano di judo cat 81kg. In bocca al lupo, infine, ad Alex Innocenti che il 15 e il 16 giungo parteciperà al circuito Magione di Perugia per il campionato nazionale Octo Cup».

«Siamo estremamente orgogliosi e soddisfatti – dice ancora Minucci – per i risultati che i nostri atleti stanno raggiungendo e per le prestigiose sfide che si preparano ad affrontare. I ragazzi con cui ci siamo complimentati sono soltanto alcuni tra i tanti atleti eccellenti che portano in alto il nome di Orbetello in Italia e nel mondo in ambito sportivo. Come amministrazione comunale ci impegniamo molto per essere vicini alle nostre associazioni sportive, del cui lavoro andiamo molto fieri, attraverso il sostegno logistico e anche economico, con lo stanziamento di importanti contributi».

«Facciamo la nostra parte – conclude l'assessore – in quanto crediamo molto nell'importanza dello sport, non solo a livello agonistico, ma anche come volano di aggregazione sociale e mezzo per trasmettere sane regole di vita. Naturalmente la maggior parte del lavoro lo fanno le associazioni sportive a cui esprimiamo la nostra gratitudine che, sul territorio lagunare, sono formate da tecnici estremamente qualificati, affiancati anche da moltissimi volontari che ringraziamo per mettersi a disposizione della comunità».