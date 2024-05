"E’ già domani". Un altro passo in avanti verso le prossime elezioni amministrative

Massa Marittima: Venerdì 3 Maggio, la candidata Sindaco per la città di Massa Marittima Irene Marconi presenterà insieme al suo staff la lista dei candidati per le prossime elezioni amministrative che si terranno l’8 e il 9 Giugno. L’evento si terrà alle 16:30 presso il Palazzo dell’Abbondanza a Massa Marittima.

«Sono molto soddisfatta della lista che si è venuta a definire in queste settimane. Con le forze della coalizione che mi sostiene siamo riusciti a coinvolgere 12 soggetti, espressione delle varie categorie della nostra società civile. Ci eravamo dati l'obiettivo di dare spazio a volti nuovi, operando un sostanziale cambiamento nella proposta politica, e posso dire che il risultato finale corrisponde alle nostre aspettative, infatti la lista riunisce più generazioni ma soprattutto giovani promotori di innovazione: persone che essendo ben inserite nel tessuto sociale del territorio ne conoscono le potenzialità e le sfide che questo presenta e sapranno sicuramente offrire idee e progetti in linea con le esigenze e i bisogni dei cittadini».

La lista "È GIÀ DOMANI" esprime una coalizione tra Partito Democratico, Azione, Sinistra Italiana e Partito Socialista e presenta una compagine che appartiene, in maniera indipendente e trasversale alla società civile, dal mondo delle associazioni, alla scuola alla sanità. Persone già impegnate a vario titolo che hanno deciso di mettersi in gioco per dare alla politica locale una proposta fatta di volti nuovi ma al tempo stesso di figure esperte. Nel corso della presentazione della lista ci saranno anche alcune importanti anticipazioni sul programma che è in fase di elaborazione, perché proseguono nel frattempo, come anticipato nelle settimane scorse, gli incontri del gruppo di lavoro della Marconi per definire le linee guida dei tavoli tematici che, ricordiamo, saranno aperti a tutta la cittadinanza e offriranno ai massetani l’opportunità di poter essereco-protagonisti nella costruzione delle politica cittadina con idee, proposte e suggerimenti. Gli incontri si terranno presso la sede del comitato elettorale, in via Goldoni.