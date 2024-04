Due sconfitte per Rappresentative Provinciali Figc Grosseto nei Giovanissimi 2010 ed Allievi 2008

Due sconfitte per le Rappresentative Provinciali della Figc di Grosseto Giovanissimi 2010 ed Allievi 2008 in trasferta contro i pari età della provincia di Arezzo, nel Torneo delle Province organizzato dal Comitato Regionale della Figc. Il 1’ maggio di nuovo in campo a Siena.

Grosseto: Sono state disputate domenica le prime due partite del primo turno, della manifestazione Regionale organizzata dal comitato Toscano della Figc presieduto da Paolo Mangini e denominata “XXXIII’ Trofeo Toscana” e XI Torneo Regionale “Marco Orlandi” riservato alla categoria Allievi 2008 e Giovanissimi 2010 delle Rappresentative Provinciali sull’impianto sportivo di Lucignano, dove erano impegnate le Rappresentative Figc della Provincia di Grosseto erano impegnate contro i pari età della Delegazione di Arezzo.

L’impegno in partenza per le Rappresentative Grossetane non era dei più agevoli, dato che nella nostra provincia ci sono pochissime società che partecipano ai campionati regionali a differenza delle altre Delegazioni che molte squadre partecipano ai Regionali e anche nei campionati Elite.





Questo preambolo era doveroso non tanto per accampare scuse, ma per dovere di informazione che purtroppo è da sempre la realtà. Veniamo ora ai risultati delle partite; la Rappresentativa Giovanissimi 2010, affidata alle “cure” di Walter Trentini è stata sconfitta per 3-0 da una formazione aretina che ha meritato la vittoria si ma, è stato per i grossetani un passivo troppo pesante dato che la gara è stata per i primi venti minuti molto equilibrata, poi in una ripartenza hanno subito il primo gol e il finale di tempo ha visto i grossetani portarsi spesso in avanti alla ricerca del pari che non è arrivato. Nei primi minuti della ripresa un calcio di rigore taglia le gambe ai ragazzini di Trentini che nonostante tutto riprendono a macinare gioco, creare alcune occasioni, colpiscono anche un palo e in contropiede subiscono il terzo gol.

Altra partita invece quella degli Allievi 2008 del selezionatore Pietro Magro, che nelle ultime ore le sono venuti a mancare ben dodici giocatori di quattro Società che vanno per la maggiore in provincia, dato che le rispettive società erano impegnate in partite molto importanti per i rispettivi campionati.

La Rappresentativa Allievi 2008 ha giocato, nonostante tutto, una bella partita con Magro che ha messo bene in campo la squadra, riempiendo tutte le zone del campo e giocando alla pari contro i più quotati avversari e in qualche occasione anche meglio, subendo poi a dieci minuti dal termine un gol rocambolesco dopo un rimbalzo irregolare del pallone che ha beffato il portiere. Nei minuti finali con tutta la squadra in avanti per cercare il pari, che sarebbe stato giustissimo, ha subito in una ripartenza il gol del 2-0. Risultato nettamente beffardo e nonostante la sconfitta bravo Pietro Magro e tutti i suoi ragazzi.

Questi i tabellini delle due partite ad incominciare dai Giovanissimi 2010; Rappresentativa Provinciale Arezzo-Rappresentativa Provinciale Grosseto 3-0.

Arezzo; Bacchi, Checchi, Olivieri, Veltroni, Leoni, Marchi, Danesi, Casamenti, Centi, Fanticelli, Pugliese. Selezionatore Marco Bacciarini. A disposizione; Maranini, Chiavacci, Pulaj, Innocenti, Giannelli, Attili, Ranieri. Grosseto; Pistolesi, Fontana, Vergari (Doga), Del Rio, Alunni Biagiotti (Innocenti), Tosi (Baon), Stefanelli (Yzeillari), Sciullo, Elmi (Cezza), Tana (Mosca), Rossetti (Fiorini). Selezionatore Walter Trentini. A disposizione; Checconi, Capitani. Marcatori; al 20’ Centi, 5’ 2’t. Olivieri su calcio di rigore, 22’ 2’t. Pugliese.

Rappresentativa Allievi Arezzo-Rappresentativa Allievi Grosseto 2-0. Arezzo; Corvino, Papini (Fralli), Vallerani (Rida), Duta, Mariniello, Degli Innocenti, Bartolini (Renaiolini), Arcangioli (Attili), Campaioli (Lincoln), Galastri, Gjoni (Cappuccini).

Selezionatore; Giacomo Gallorini. A dsposizione; Pollio, Dioni, Paolini.

Grosseto; Ricchi, Niccolini (Bagni), Fiore (Itri), Poscia, Galatolo, Ciccioni, Crociani (Galli), Russo (Biondi), Melone, Galdi, Siqueira (Radi), Selezionatore Pietro Magro. A disposizione; Scivola.

Reti; nel 2’ tempo; al 31’ Lincoln, 37’ Renaiolini.

Le Rappresentative Figc erano rappresentate a Lucignano (Arezzo), dal Delegato Provinciale Agide Rossi, dal segretario Claudio Pepi e dai componenti Enrico Silli e Manrico Lucchetti.

Ora mercoledì 1’ maggio di nuovo in trasferta a Siena giocando sull’impianto in erba sintetica della Società San Miniato. Alle 15 giocheranno le Rappresentative Giovanissimi 2010 e alle 17 gli Allievi.

Questi i Giovanissimi convocati dalla Commissione Tecnica della Figc che si dovranno trovare sul suddetto impianto sportivo San Miniato alle 13,45; Francesco Sabatini, Francesco Monaci e Alessandro Leoni (Orbetello),Thiago Domingo Mosca, Leonardo Rossetti, Filippo Gemignani e Gioele Adino Del Rio Follonicagavorrano), Filippo Tosi, Lorenzo Toduta, Christian Tana e Devid Yzeirllari (Grosseto 1912), Matteo Sciullo, Leonardo Capitani e Davide Fontana (Atletico Maremma), Luca Stefanelli e Leonardo Innocenti (Manciano), Gabriele Pistolesi, Davide Doga e Ally Rick Baon (Nuova Grosseto Barbanella), Alessandro Elmi (Aurora Pitigliano).

Questi invece sono i convocati per la Rappresentativa Allievi 2008 che si dovranno trovare sull’impianto del San Miniato a Siena alle 15,45, con la partita che inizierà alle 17; Alessandro Galatolo, Christian Porta, Pierluigi Galdi e Thiago De Santis Siqueira (InvictaSauro), Giulio Pimpinelli, Niccolò Cascioli e Riccardo Artino (FollonicaGavorrano), Niccolò Fiore, Alessandro Mussio, Jacopo Lorenzini e Niccolò Margiacchi (Grosseto 1912), Niccolò Scivola, Nicola Ciccioni e Fabio Itri (Atletico Maremma), Alessio Ricchi e Davide Vergari (Nuova Grosseto Barbanella), Edoardo Poscia e Cristiano Crociani (Aurora Pitigliano), Michele Galasso e Francesco Sartoni (Roselle).

Gli atleti convocati delle due Rappresentative dovranno presentarsi muniti di abbigliamento sportivo, tuta della società di appartenenza, una maglietta, pantaloncini e scarpe da gioco.

Gli atleti dovranno presentarsi muniti di copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica, in corso di validità, nel caso che le società di appartenenza non lo avessero inviato a questa Delegazione. Senza il documento i calciatori non possono partecipare.

Fanno parte delle due rappresentative, oltre naturalmente al Delegato Provinciale della Figc Agide Rossi, che è il responsabile, il vice Delegato Fabio Machetti, il segretario Claudio Pepi, i dirigenti Enrico Silli, e Manrico Lucchetti.