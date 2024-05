Due sconfitte a Siena per le Rappresentative Provinciali della Figc

Grosseto: Sugli impianti sportivi della società San Miniato a Siena si sono giocate ieri pomeriggio due partite del secondo turno della manifestazione Regionale organizzata dal Comitato Toscano presieduto da Paolo Mangini, denominato “XXXIII’Trofeo Toscana” e XI Torneo Regionale “Marco Orlandi”, riservato alle categorie Giovanissimi 2010 e Allievi 2008, delle Rappresentative Provinciali. Sotto una pioggia continua alle 15, si è giocata la prima partita che riguardava la Categoria Giovanissimi 2010 tra le formazioni della Delegazione di Siena e di Grosseto e si sono imposti ia ragazzi senesi per 3-1 dove i grossetani hanno tenuto testa agli avversari per buona parte della gara ma al termine i locali hanno avuto la meglio sui ragazzi del selezionatore Walter Trentini per la praticità sotto porta mentre i grossetani le occasioni avute le hanno fallite.



Questo il tabellino della partita dei Giovanissimi 2010:

Rappresentativa Provinciale Siena-Rappresentativa Provinciale Grosseto 3-1

Siena: Pettorali, Patamia, Sacchi, Focardi, Lotrecchiano, Cultrera, Massaro, Giardinelli, Tosoni, Gimondo, Annunziata. Selezionatore Franco Rizzuto. A disposizione: Cortonesi, Cocca, Alushi, Carlucci, Pascale, Fineschi, Pini, Parricchi, Mezzetti.

Grosseto: Pistolesi, Fontana (Capitani), Sabatini, Del Rio, Gemignani (Innocenti), Tosi (Baon), Sciullo (Monaci), Stefanelli (Tana), Elmi (Yzeillari), Mosca, Rossetti (Toduta). Selezionatore Walter Trentini. A disposizione: Leoni, Doga.

Marcatori: Massaro (2), Gimondo, Tana.





Alle 17, sempre sotto una pioggia battente, si è giocata la partita riservata agli Allievi 2008 che ha visto un certo equilibrio di tutto il primo tempo, ma la Selezione grossetana di Pietro Magro che deve fare il mea-culpa per le occasioni fallite in modo partiticolare da Lorenzini e Artino. Nella ripresa partita sempre con lo stesso canovaccio in equilibrio tra due squadre in grado di dar vedere qualcosa di buono, ma la sfortuna per i grossetani era in agguato e arrivava al 70’ quando su un traversone in area dei senesi Galatolo entrava scoordinato colpendo male il pallone e lo infilava nel “sette” degno del miglior “Comunardo Niccolai” (i meno giovani sanno a chi mi riferisco) facendo un gran eurogol. A questo punto la selezione grossetana si getta tutta in avanti alla ricerca almeno del pari che sarebbe stato meritato, ma in questi attacchi finali gli addetti ai lavori della Rappresentativa Grossetana, hanno reclamato la concessione di due calci di rigore e così e arrivata anche la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Lucignano (Arezzo) di domenica scorsa.

Questo il tabellino della partita.

Rappresentativa Figc di Siena Allievi 2008-Rappresentativa Figc di Grosseto Allievi 2008 1-0

Siena: Martino, Di Biasi, Baiguini, Della Lena, Alunno, Fiorentini, Rossi, Giubbi, Selis, Benedetto, Becattini. Selezionatore Duccio Belaccini. A disposizione: Sampieri, Mangani, Molinaro, Barzottini, De Bernardi, Lombardi, Magazzini, Peccianti, Cevese.

Grosseto: Ricchi, Ciccioni, Fiore, Galatolo, Pimpinelli, Galasso (70’Sartoni), Galdi (33’ Vergari), Russo, Artino (60’ De Santis), Margiacchi, Lorenzini. Selezionatore Pietro Magro. A disposizione: A disposizione; Scivola, Itri, Poscia, Crociani, Cascioli, Galli.

Marcatore: al 70’ autorete di Galatolo.





Il prossimo impegno per le Rappresentative Provinciali Figc, ed è il primo che giochiamo tra le mura amiche dopo due trasferte, è previsto per domenica prossima al Centro Sportivo di Roselle, messo a disposizione dall’Us Grosseto 1912, contro la Delegazione di Prato, l’ora dovrebbe essere le 16, ma il condizionale è d’obbligo, dato che l’orario non è stato ancora confermato, dato che c’è la possibilità di giocare le due partite in contemporanea, oppure prima i Giovanissimi 2010 e poi a seguire gli Allievi 2008.