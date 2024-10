Sport Dr2, il derby della Maremma alla PGR Tm90 29 ottobre 2024

29 ottobre 2024 206

206 Stampa

Redazione

Grosseto: Partenza con il botto per i ragazzi di coach Lucas Ingenito che in trasferta strapazzano l'Argentario basket nel derby maremmano, con il risultato di 39 a 61. Partita molto equilibrata nelle prime battute dove i grossetani studiano gli avversari chiudendo il primo quarto 12 a 17. Secondo quarto pieno di brio, con pressione a tutto campo con qualche disattenzione e palle perse con Franzese e compagni che allungano chiudendo 21 a 38. Terzo quarto tiepido ma sempre con un bel divario 30 a 50. Ultimo quarto gestito bene sia in attacco che in difesa con un inarrestabile Ciacci top score della serata con 21 punti. Prossimo appuntamento domenica 20 ottobre ore 18.30 al Pala Austria contro lo Scandicci basket. Parziali 12/17-9/21-9/12-9/11 Tabellino: Barabesi 1, Bambini 7, Casanova 3, Ciacci 21, Franzese 15, Perfetti 4, Tinti 2, Terrosi 4, Zucchini 2, Lettieri 2, Draghetti, Rustici, Tinti, Lettieri 0. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Dr2, il derby della Maremma alla PGR Tm90 Dr2, il derby della Maremma alla PGR Tm90 2024-10-29T10:45:00+01:00 166 it Partenza con il botto per i ragazzi di coach Lucas Ingenito che in trasferta strapazzano l'Argentario basket nel derby maremmano, con il risultato di 39 a 61. PT1M /media/images/PGR-TM90.jpg /media/images/thumbs/x600-PGR-TM90.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 29 Oct 2024 10:45:00 GMT