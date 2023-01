Sport Doppietta per le giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto 30 gennaio 2023

30 gennaio 2023 112

112

Redazione Grosseto: A dare il la al successo della formazione under 13 Tuttauto Davitti sulla pista della Rotellistica Camaiore è stata la doppietta di Lorenzo Cornacchini al 7’, nel giro di venti secondi. Allo scadere del primo tempo Lenzoni ha accorciato le distanze ma Alex Convertiti e Cornacchini hanno dato il colpo del ko portando il Tuttauto Davitti sul 4-1. Un distacco di tre reti conservato fino alla fine. La quinta vittoria stagionale permette ai ragazzi di Stefano Paghi di salire a 17 punti e rimanere nella scia del Viareggio terzo in classifica.

Bella vittoria anche per gli under 11 del Papini, che sono andati a vincere sulla pista del Follonica per 3-2. La gara si è animata nella ripresa, dopo un primo tempo finito sullo 0-0. Ad aprire le danze è stata la rete di Alice Sorbo, imitata dal fratello Gabriele che ha firmato il 2-0. Gli azzurrini hanno recuperato fino al 2-2 con il tiro diretto di Barracani e il rigore di Bacci, ma a 2’47 dalla fine Gabriele Sorbo ha dato il successo al Circolo Pattinatori. Il quintetto di Fabio Bellan ha onorando la coccarda della Coppa Italia: quella di domenica è la sesta vittoria su dieci incontri. •Under 11, Follonica-Papini Grosseto 2-3 FOLLONICA: Galoppi; Bucciacchio, Biagini, Bacci (1), Righini, Tarassi, Barracani (1), Azzempamber. All. Antonio Mazzini PAPINI GROSSETO: Buonriposi, Sinijari; Alice Sorbo (1), Bordan, Gabriele Sorbo (2), Amerighi, Uguzzoni, Spinosa. All. Fabio Bellann. ARBITRO: Daniele Moretti. •Under 13, Rotellistica Camaiore-Tuttauto Davitti Grosseto 3-6 ROTELLISTICA CAMAIORE: Cinquini; Triola (1), Bechini, Lenzoni (1), Chimenti, Zurolo (1). All, Niccolò Mattugini. TUTTAUTO DAVITTI GROSSETO: Conti, Sinjari; Edward Convertiti Mann, Tonini, Alexander Convertiti Mann (1), Pucillo, Cornacchini (4), Boni, Turbanti (1), Civitarese. All. Stefano Paghi. ARBITRO: Lorenzo Raggioli. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Doppietta per le giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto Doppietta per le giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto 2023-01-30T18:30:00+01:00 319 it Doppietta per le giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto che consolidano il quarto posto in classifica nei rispettivi campionati grazie a due belle vittorie esterne. PT2M /media/images/Premiazione-u11-hockey.jpg /media/images/thumbs/x600-Premiazione-u11-hockey.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 30 Jan 2023 18:30:00 GMT