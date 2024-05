Doppia salvezza per la Pallavolo Grosseto

Grosseto: La gioia in casa Pallavolo Grosseto si tinge di rosa con le ragazze della B2 Luca Consani di Rossano Rossi e quelle della Giorgio Peri e Carmania di Francesco Alpini ed Elisabetta Alberti che mettono al sicuro, nella stessa giornata, la pratica Salvezza.







Perfettamente centrati gli obiettivi di inizio stagione, manteniamo il Campionato Nazionale di Serie B2 e il Campionato Regionale di Serie D. Due risultati identici da una parte ma diametralmente opposti per come si sono concretizzati.

Per la B2 Luca Consani, quello che doveva essere un girone più semplice rispetto a quello Toscano, si è rilevato un girone assurdo, salvezza a 36 punti con 12 vittorie, in nessun altro degli altri dieci gironi nazionali si è arrivati a questa quota salvezza! La serie D, invece, ha fatto un Campionato dai due volti: partenza a 1000, ben oltre le aspettative che l’ ha fatta veleggiare nelle parti alte della classifica per molte settimane, si è ritrovata ad affrontare una crisi profonda nel girone di ritorno con ben otto sconfitte consecutive. Ma Pino, Betta e tutte le ragazze sono state brave ad invertire la tendenza e conquistare con merito la permanenza in categoria. La nostra Società è orgogliosa di quello che è stato fatto, ma anche consapevole che nel prossimo futuro ci saranno cose da migliorare per poter continuare a far crescere tutto il movimento ed alzare ancora di più l’asticella.

La politica della società sarà e rimarrà quella di continuare ad investire sul nostro vivaio e dare opportunità come attuato in questa stagione, alle ragazze del settore giovanile, consapevoli di dover affrontare una strada in salita, lunga, ma che alla fine porta grandi soddisfazioni.

Anche quest’anno per lunghi tratti abbiamo avuto in campo oltre mezza squadra under, con un under 16 Sofia Luschi (2008) che di fatto si è guadagnata il posto da titolare, dopo il prematuro abbandono del nostro capitano Laura Santerini a cui vanno i nostri più sentiti auguri, è stata catapultata in campo la 2007 Matilde Bronchini nel cruciale ruolo di libero che lo ha ricoperto con onore senza troppi timori reverenziali, e sempre come libero abbiamo fatto esordire una 2010, Clara Balestri, una delle poche under 14 di Italia ad aver disputato una partita da titolare, in questa categoria. Un’altra 2007 che si è fatta trovare pronta nei momenti cruciali della stagione è stata Lucrezia Bertelli, strada facendo si è aggiunta la talentuosa Sara Gambelli altra 2007, la quale ringraziamo per la totale disponibilità. La più “grande” delle giovani è la versatile 2006 Sara D’Erasmo, impiegata in più ruoli da cui ci aspettiamo molto nelle prossime stagioni. Al gruppo delle under vanno aggiunte insieme al nuovo Capitano Lavinia Poggetti, Annalisa Milani, Ilenia e Asia Calza, Ilaria Fallani, Giulia Corridori, Francesca Bacci, Sara Biagioli, Asia Massari e la già citata capitanissimo Laura Santerini.

Con questo mix siamo riusciti a centrare la permanenza nel palcoscenico nazionale e dare OPPORTUNITÀ, con grande soddisfazione, a tante giovani.

Ed ora, per la serie ” chi si ferma è perduto”, come da nostra consuetudine non staremo fermi sugli allori, già dalla prossima settimana inizieremo a pianificare la nuova stagione, cercando di arrivare, se possibile, un gradino più su.

La società ringrazia con largo anticipo tutte le persone, atlete, tecnici, dirigenti preparatori e sponsor che si sono prestate nel conseguire questi risultati e che continuano a credere fermamente nel Progetto Pallavolo Grosseto.