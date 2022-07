“Dopo di noi” al Grey Cat festival

Cinque serate al punto ristoro del teatro Fonderia Leopolda in cui a servire saranno i partecipanti al progetto.



Follonica: Quale migliore occasione per stare insieme, rafforzare i legami tra i cittadini e le reti sociali se non una serata a teatro? Con questo spirito la cooperativa sociale Arcobaleno in collaborazione con le cooperative sociali Melograno e Nuova Giovanile è lieta di accogliervi al punto ristoro del teatro Fonderia Leopolda per le serate in programma del famoso Grey Cat Festival, non solo per un veloce rinfresco ma anche per la cena. Il servizio sarà effettuato dalle ragazze e i ragazzi del progetto “Dopo di noi”.

Attraverso il “Dopo di noi”, di cui si occupa la cooperativa dal 2019 finanziato dalla Regione Toscana e promosso da COeSO SdS di Grosseto, i partecipanti hanno la possibilità di fare esperienze di autonomia nella vita quotidiana sia personali che abitative incrementando le loro abilità e l’autostima, rafforzando l’idea di essere individui adulti con le capacità per vivere il più possibile in maniera autonoma in contesti di co-housing.

“Riteniamo fondamentale per proseguire e favorire questo percorso di empowerment della persona con disabilità in tutti gli ambiti della vita, la possibilità di attuare un progetto che coinvolga anche l’aspetto lavorativo – commenta Sara Lavagnini, presidentessa di Arcobaleno – il servizio Bar e Ristorantino presso il teatro cittadino che proponiamo, in collaborazione con altre realtà del territorio, consente alle persone con disabilità coinvolte nei nostri progetti di autonomia di intraprendere questo percorso di accrescimento personale”. L’iniziativa nasce da un percorso formativo realizzato fin dal 2015 “Fare Food” in cui i partecipanti, supervisionati dagli educatori, hanno potuto sperimentarsi nella preparazione di varie ricette proposte da chef volontari e partecipare anche a piccoli eventi aperti al pubblico nel territorio come rinfreschi e degustazioni allo scopo sempre di creare una comunità inclusiva. In questo contesto l’occasione di mettersi alla prova all’interno del punto ristoro del teatro Fonderia Leopolda appare ricca di significato e di valore sociale. Momenti in cui saranno presenti anche gli educatori per sostenere e supportare l’esperienza lavorativa dei partecipanti.

"Questa esperienza - commenta Tania Barbi, direttrice del Coeso SdS - contribuisce ad arricchire il percorso di vita autonoma, fondamentale per i partecipanti al progetto 'Dopo di noi'".

In tutte le serate il bar sarà gestito dalla cooperativa Nuova Giovanile mentre le ragazze e i ragazzi del “Dopo di noi” vi aspettano per cena il 30 e 31 luglio e il primo, 3 e 5 agosto dalle 19:00.





Menù fisso a 20€, prenotazione obbligatoria.

Per info 342 335 7131.