Attualità “Dialoghi sul presente e sul futuro”. Incontro per conoscere Università della Tuscia 8 febbraio 2023

Redazione Montefiascone: Il 9 febbraio prossimo, alla Rocca dei Papi alle ore 10:00 si svolgerà la conferenza “Dialoghi sul presente e sul futuro”, evento sviluppato in collaborazione tra il Comune di Montefiascone e Università degli studi della Tuscia. L’evento volto a far conoscere le opportunità offerte dall’Università della Tuscia agli studenti delle scuole superiori si inserisce nel più ampio progetto di collaborazione tra Comune e Università diretto alla diffusione della conoscenza accademica sul territorio. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Seguici





