Definiti i quadri tecnici del CP Grosseto per la prossima stagione

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 ha definito gli organici tecnici per una stagione particolarmente impegnativa, con la prima squadra attesa a una conferma in serie A1 e allo storico esordio in Champions League, e la squadra di serie A2, che ritrova un vecchio amico come Carlo Gucci, che ha raccolto con entusiasmo l’eredità raccolta da Michele Achilli (nella foto sotto), promosso in prima squadra. Sarà invece Fabio Bellan il tecnico della squadra grossetana di serie B, un quintetto che dovrà forgiare i più giovani talenti locali, aiutati nella crescita da qualche veterano. Tra le novità il coinvolgimento dei due stranieri dell’Edilfox, Alex Mount e German Nacevich, che si sono messi a disposizione per aiutare i tecnici biancorossi negli allenamenti. Stefano Paghi, dopo la straordinaria vittoria della Coppa Italia under 11, seguirà i suoi ragazzi nella categoria superiore, insieme a Emilio Minchella.





Questi i quadri tecnici, gli allenatori per la stagione 2022-2023.

Serie A1: Michele Achilli, che sarà anche coordinatore di tutto il settore tecnico; serie A2: Carlo Gucci (coadiuvato da Alessandro Saitta); serie B: Fabio Bellan (coadiuvato da German Nacevich). Under 13: Stefano Paghi e Emilio Minchella. Under 11: Fabio Bellan (coadiuvato da Alex Mount). Avviamento: Pablo Saavedra e Alessandro Franchi, Mini hockey: Pablo Saavedra e Lorenzo Camisoli. Allenatore dei portieri: Giovanni Menichetti e Lorenzo Camisoli. Progetto scuole: Pablo Saavedra, Alessandro Franchi, Stefano Paghi. Preparatore Atletico: Lorenzo Massai. Massaggiatore: Alessandro Stefanini. Medico sociale: Gianni Baldi. Team manager squadra di serie A1: Giorgio Giusti.