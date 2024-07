Decima edizione de “La Raccolta di San Lorenzo”. Si cercano volontari

Sabato 27 luglio nei supermercati Coop dei centri commerciali Maremà e Aurelia Antica. Sabato 3 agosto nei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Grosseto: Dieci anni. Tanti ne sono passati da quando, nell’estate 2014, la Diocesi lanciò la “Raccolta di san Lorenzo” per celebrare il patrono della città e della diocesi anche coinvolgendo le persone in un gesto di generosità verso coloro che ogni giorno la Chiesa locale accompagna attraverso i servizi Caritas.

L’idea nacque riflettendo sulla narrazione del martirio del giovane diacono e martire, che provocato dai soldati romani a consegnare all’imperatore i tesori della Chiesa, mostrò i poveri dicendo che sono loro i veri tesori. Riattualizzando quel messaggio, la Diocesi lanciò l’iniziativa. La prima edizione in forma sperimentale si realizzò nell’androne del palazzo vescovile, dove le persone furono invitate a portare prodotti alimentari a lunga conservazione per sostenere Caritas. La risposta fu buona. Dal 2015 la “Raccolta” si è sempre più strutturata tenendosi direttamente nei supermercati aderenti, grazie alla presenza di volontari che invitano chi si reca a fare la spesa ad acquistare qualcosa anche per Caritas, per poi suddividere quanto donato in apposite scatole, stoccate nel magazzino dell’Emporio. Dopo i primi anni, da una giornata si è passati a due sabati: l’ultimo di luglio e il più vicino al 10 agosto.

Anche quest’anno sarà così.

La prima giornata di Raccolta si terrà sabato 27 luglio nei supermercati Coop dei due centri commerciali cittadini: Maremà e Aurelia Antica,dove dalla mattina fino a chiusura si alterneranno volontari riconoscibili dalla loro pettorina verde con la scritta “Caritas”, che coinvolgeranno gli utenti ad acquistare prodotti alimentari, per l’igiene domestica e personale e per i bambini, che all’uscita dalle casse verranno ritirati e sistemati negli scatoloni.

Il sabato successivo, 3 agosto, la Raccolta si terrà nei supermercati Conad: a Grosseto in via Clodia, via Senegal e via Scansanese e – novità di quest’anno – anche a Castiglione della Pescaia nel nuovissimo punto vendita inaugurato poche settimane fa, lungo la strada provinciale del Padule, proprio adiacente al palazzo comunale.

Lo scorso anno furono oltre 7700 i chili di generi alimentari che vennero donati e che sono stati preziosissimi per sostenere l’attività giornaliera della Bottega della solidarietà, dove oltre 200 famiglie in difficoltà si recano a fare gratuitamente la spesa. Da alcuni mesi la sede è stata trasferita in via Jugoslavia, in locali ampi e molto accoglienti messi a disposizione dalla parrocchia Santa Famiglia, così da consentire l’avvio dei lavori di demolizione della sede di via Pisa, dove sorgerà la nuova Caritas.

Naturalmente perchè le due giornate possano svolgersi in modo efficace, c’è bisogno di volontari, che possano rendersi disponibili anche solo per un’ora nell’arco della giornata, così da permettere di organizzare efficacemente i turni. Coloro che possono rendersi disponibili sono invitati a segnalare il loro nominativo inviando una email a emporio@caritasgrosseto.org oppure inviando un whatsapp o telefonando al 339 6859664.