Dalla scuola al mondo del lavoro: Elmu cerca personale specializzato

La visita in azienda della classe V Meccanica e Meccanotronica del Polo “Manetti Porciatti”. Confindustria Toscana Sud: «Scambio virtuoso. Investire in competenze è la strategia vincente»

Grosseto: L'azienda grossetana Elmu, esempio dell'evoluzione tecnologica applicata alla metalmeccanica, cerca nuovo personale specializzato da inserire in organico. E offre un'occasione a chi sta per concludere un percorso di studi dedicato a fornire tutte le competenze necessarie per lavorare in questo comparto. Per questo gli alunni della classe V Meccanica e Meccanotronica del Polo tecnologico “Manetti Porciatti” di Grosseto – accompagnati dal docente di Meccanica, Giovanni Balassone – hanno fatto visita alla sede di Elmu in via Genova, in modo da scoprire tutte le applicazioni pratiche di quanto appreso durante gli studi. Un “orientamento” finalizzato a un eventuale futuro in azienda.

«Attualmente – dice Luca Cioni, uno dei soci di Elmu con Gianni Cioni e Paolo Terzuoli – abbiamo in organico 21 dipendenti, tutti della provincia di Grosseto, ma avremmo bisogno di almeno 3-4 unità in più. Crediamo molto nell'attività di orientamento in collaborazione con gli istituti scolastici, un rapporto da sempre costruttivo per reperire e coltivare nuove leve da inserire in azienda. In questo momento, infatti, abbiamo necessità di professionalità specifiche per accompagnare la naturale evoluzione del nostro lavoro: in particolare cerchiamo un tecnico addetto ad un nuovo macchinario misuratore. Più in generale, per lavorare qui servono competenze nella meccanica di precisione, nel disegno tecnico, in informatica. Sono altrettanto importanti le competenze trasversali, le cosiddette soft skills, e lo spirito d'iniziativa. La digitalizzazione in azienda è cominciata anni fa e restare al passo con i tempi è indispensabile».





Elmu è stata fondata nel 1996, ha sede nel polo di via Genova e opera nel comparto metalmeccanico, lavorando componenti in vari materiali – dall'alluminio alle plastiche – per conto di imprese manifatturiere che costruiscono e assemblano prodotti. Il mercato di riferimento è nazionale e internazionale, dall'indotto locale all'Europa, fino al resto del mondo, Stati Uniti e Nuova Zelanda compresi. Nel portfolio clienti anche brand prestigiosi come Luna Rossa e Alinghi, Cooper Rigging, oltre a Eurovinil-Survitec, Tosti, Tecnoseal, Noxerior.

«La collaborazione nelle attività di orientamento scuola-lavoro con un'azienda come Elmu è sicuramente un valore aggiunto per i nostri studenti – conferma Giovanni Balassone, docente di Meccanica, che ha accompagnato gli allievi – perché hanno la possibilità di confrontarsi con una realtà di livello assoluto, prendendo contatto con il mondo del lavoro e con le competenze che sono richieste. È un'esperienza che si rivelerà preziosa in vista delle decisioni importanti che dovranno prendere in merito al loro futuro».

«Da sempre la nostra associazione si impegna direttamente nelle attività di orientamento – dichiara Giovanni Mascagni, responsabile della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – perché crediamo che il rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro dia origine a uno scambio virtuoso che porta benefici a entrambe le parti, con l'obiettivo comune di formare nel modo più rapido ed efficiente possibile le professionalità necessarie all'evoluzione tecnologica. Professionalità che però, purtroppo, talvolta mancano. Oggi più che mai, nell'era della digitalizzazione, investire sulle competenze è la strategia vincente: è proprio questo a fare la differenza nel mondo del lavoro, per chi lo offre e per chi lo cerca. E aziende come Elmu dimostrano per l'ennesima volta come il nostro territorio sia decisamente ricco di imprese all'avanguardia, in grado di recitare da protagoniste sui mercati internazionali».