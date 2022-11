Attualità Dal Comune contributi per migliorie al settore turistico 8 novembre 2022

Giordano Sugaroni Acquapendente: La salita di Porta della Ripa e l’area porta di San Leonardo saranno migliorate con finalizzazione "contribuire alla maggiore qualità delle offerte e gestire meglio i flussi turistici in termini di ricettività ed accoglienza". Questo quanto ratificato con apposita Determina dal Comune di Acquapendente (ammontare complessivo intervento € 53.454,85). La richiesta ammessa a contributo fa parte del bando pubblico emesso dal Gal “Alto Lazio” relativo alla misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP” - Tipologia di Intervento – Operazione 19.2.1.7.5.1. “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informative, turistica ed infrastrutture turistiche su piccola scala”. Seguici





