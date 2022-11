"Dal castello alla miniera". Percorso per scoprire la storia di Selvena

Castell'Azzara: Dallo scorso agosto sono state programmate numerose visite guidate, gratuite, che si snodano tra Rocca Silvana e il sito minerario dell'ex miniera del Morone. Le visite guidate si potranno effettuare per tutto il mese di dicembre a partire da sabato 3 dicembre, nel contesto dei festeggiamenti in onore di Santa Barbara.

Riprendono dunque le visite guidate alla scoperta di luoghi affascinanti e ricchi di storia nel territorio di Selvena. L’iniziativa ha ottenuto un notevole successo dato l’elevato pregio naturalistico e la sorpresa di ritrovarsi in un luogo ricco di storia e architetture secolari tanto che il Comitato di Amministrazione del Beni di Uso Civico di Selvena ha deciso di prorogare questa esperienza ripartendo da sabato 3 dicembre nell’ambito dei festeggiamenti di Santa Barbara organizzati dal locale comitato di ex Minatori di cui la Santa è patrona.

La visita patrocinata dal Parco Minerario dell’Amiata e dal comune di Castell’Azzara avrà luogo attraverso il Sentiero del Cinabro che collega Rocca Silvana, castello aldobrandesco costruito nel corso del X secolo per all’exminiera del Morone, sito minerario chiuso nel 1981 e situato a pochi passi dal paese di Selvena in una località affascinante e geograficamente panoramica della Provincia di Grosseto antropizzata fin dagli Etruschi e successivamente dai Romani.

I partecipanti alle escursioni non potranno non essere stupiti dalle imponenti mura che abbracciano l'antico castello con la sua torre Federiciana, espressione del potere militare ed economico della dinastia degli Aldobrandeschi e percorrendo il Sentiero del Cinabro, lasciandosi alle spalle il castello Aldobrandesco, sarà possibile raggiungere il sito minerario dell'ex miniera del Morone per quasi un secolo importante insediamento minerario e oggi magnifico esempio di archeologia industriale. Il sito minerario è stato recuperato in buona parte nelle sue principali strutture e messo in sicurezza grazie ad interventi mirati per la decontaminazione da arsenico e mercurio e al consolidamento di parti fragili.

“Ai visitatori - commenta il presidente dell’ Uso Civico, dottor Nedo Balocchi - sarà offerto gratuitamente una guida professionale e la narrazione unica e affascinante degli ex minatori che ringrazio per la loro fattiva collaborazione. La passeggiata evidenzia la congiunzione tra parco archeologico e parco minerario per i legami intercorsi per secoli tra le due realtà tanto da farne un tutt’uno: il Parco Archelogico Minerario di Selvena”.

Le visite guidate proseguiranno per tutto il mese di dicembre, il sabato dalle 14 alle 16, su prenotazione per un minimo di 15 partecipanti, con ritrovo nel parcheggio antistante l’ingresso a Rocca Silvana muniti, possibilmente, di scarpe da trekking.

Per informazioni Scrivere a usocivicoselvena@gmail.como chiamare il (+39) 0564 080 221 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00