CUP 2.0: fermo procedura prenotazioni fino a domenica

Assicurata la presa in carico delle prescrizioni a carattere di urgenza

Grosseto: Asl Tse informa che, a seguito di comunicazione di Estar, sarà effettuato un “fermo macchina” totale del Cup2.0 per manutenzione ed implementazione a partire da venerdì 14 aprile ore 21.00 fino all'intera giornata di domenica 16 aprile 2023.

I servizi interessati sono il Call center per le prenotazioni, le prenotazioni on line, gli sportelli CUP e le farmacie per le prenotazioni e i pagamenti ticket, le disdette di appuntamento (non sarà applicato Malum per la giornata di lunedì).

Il servizio riprenderà regolarmente lunedì 17 aprile.

Per le prescrizioni a carattere di urgenza rilasciate nella giornata di sabato le persone potranno comunque chiamare il numero Cup per la presa in carico, lunedì verranno richiamate e gli verrà fornita la prenotazione dell’appuntamento.