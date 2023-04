Csen Grosseto: Tutto pronto per il corso formativo per “Dog Sitter”

Grosseto: Il comitato provinciale dello Csen Grosseto è come sempre una fucina di idee. Infatti, a giorni partirà un corso formativo di base rivolto a tutte le persone che amano gli animai e in particolare i cani. Sabato 15 aprile prenderà il via il corso per “Dog sitter e personale adibito ai canili e pensioni per cani”. Le lezioni si terranno in Via Unione Sovietica, con la supervisione del veterinario dr. Antonio Ciampelli.

Chi è il dog sitter? Lo spiega brevemente il dr. Alessio Penazza, presidente provinciale dello Csen - Centro Sportivo Educativo Nazionale di Grosseto - e responsabile nazionale della scuola di Cinotecnica dello Csen: "Il dog sitter, è quella persona che si occupa di provvedere ai bisogni di un cane. Portare a passeggio e assicurarsi che l’animale stia bene, ad esempio è una di queste. Ma anche altre e molteplici sono le competenze del Dog sitter, come quella di interfacciarsi in maniera giusta con il cane e prendersi cura dello stesso quando ad esempio i proprietari non ci sono perchè sono in vacanza".

Il seminario che si terrà a Grosseto, sarà articolato in cinque incontri pomeridiani della durata di quattro ore ciascuno, partirà come ricordato il 15 aprile, mentre le altre lezioni si terranno nei giorni 6-13-20-27 maggio. Alla fine del corso, lo Csen Grosseto, rilascerà un attestato di partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni tel. 346 8015084 oppure 345 8749648.