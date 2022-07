Il Festival Musicale “CROMATICA, Tutti i colori della musica” giunge alla sua quinta edizione

Grosseto: Anche quest’anno torna in scena Il Festival Musicale CROMATICA, TUTTI I COLORI DELLA MUSICA, giunto ormai alla sua quinta edizione. Grazie alla collaborazione del Comune di Grosseto e della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, in questi anni abbiamo dato spazio a realtà artistiche di alto livello, tutte in qualche modo legate al nostro territorio. Quest'anno abbiamo stretto una nuova collaborazione con AGIMUS di Grosseto, diretta dal M° Gloria Mazzi, che ci permette di far esibire giovani talenti che stanno ora affacciandosi sul panorama concertistico nazionale ed internazionale. I concerti si terranno, come sempre, nella Chiesa di San Rocco di Marina di Grosseto e nella Chiesa di Santa Teresa di Lisieux di Principina a Mare, alle 21,15. Il concerto di apertura sarà il 10 luglio nella chiesa di San Rocco a Marina di Grosseto ed avrà come protagonisti due giovani grossetani, Jacopo Mai al pianoforte e Ilaria Pinelli al violino. Sempre a Marina di Grosseto, il 24 luglio avremo un concerto per Arpa tenuto dalla giovane artista Clara Comini Gatti.





La manifestazione continuerà il 5 agosto nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Teresa di Lisieux, immersa nella pineta di Principina a mare. In questa data verrà proposto un concerto da non perdere che vede la presenza sul palco dell’Ensemble di Sassofoni dell'Istituto Superiore Rinaldo Franci di Siena. Il festival si chiuderà il 18 agosto sempre a Principina a mare, con un concerto jazz con Gabriele Milani alla tromba e Andrea Vanni al pianoforte. Tutti i concerti saranno ad ingresso libero. “Siamo felici di poter ospitare e dare il nostro supporto, per la sua quinta edizione, al Festival musicale Cromatica, un evento composto da più appuntamenti che partirà dal 10 luglio e proseguirà per tutto il periodo estivo – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti -. È importante offrire ai cittadini ed ai turisti un’estate ricca di eventi culturali che regalino una nuova vitalità alla nostra città, che con la bella stagione è sempre molto affollata. Per questo la nostra amministrazione sta puntando su festival, concerti e spettacoli che si svolgono sia fuori sia all’interno del centro storico che valorizzino il nostro territorio già di per sé magnifico”.

Per prenotazioni e info potete contattare l'Associazione Cromatica ai seguenti recapiti: Facebook: Cromatica, tutti i colori della musica - Email: assocromatica@gmail.com - Cel e WA: +39 349 72 44 641