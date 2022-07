Crisi Governo, Tajani (FI), a 24 Mattino su Radio 24: Avanti senza 5 Stelle

Roma: “Forza Italia vuole "andare avanti con questo governo, ma senza il Movimento 5 stelle", perchè "i cittadini chiedono stabilità e un governo che vive una guerriglia è instabile". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite a 24 Mattino, su Radio 24.

"Non si puo' più governare con una forza politica che ricatta quotidianamente l'esecutivo e i partiti che lo sostengono", ha proseguito, sottolineando a Radio 24 poi che "parlare di elezioni adesso è prematuro" e che "Forza Italia non è un partito che vuole andare necessariamente al voto". "Serve però stabilità e, se questa non c'è, bisogna trovarla con gli italiani", ha concluso Tajani.