Confindustria Toscana Sud spiega alle aziende come affrontare problemi e criticità in tema di energia



Arezzo: "CRISI ENERGETICA: COME ORIENTARSI? LA PAROLA AGLI ESPERTI" è il titolo del webinar organizzato da Confindustria Toscana Sud per i prossimi 15 e 16 novembre, durante il quale verranno affrontati gli aspetti tecnici, finanziari, legali contrattualistici e amministrativi legati ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas.

“L'incontro sarà l'occasione per approfondire le attuali criticità relative al settore energetico e per fornire alle imprese preziose indicazioni che le aiutino a superare questa nuova emergenza, che sembra purtroppo destinata a perdurare – dice Alessandro Tarquini, Responsabile Confindustria Toscana Sud Delegazione di Arezzo e Amministratore Delegato del Consorzio Energia Toscana Sud – L'aumento del prezzo del gas sta avendo diversi effetti tutti negativi e in generale, così come previsto dal Rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria dei primi di ottobre, i costi energetici delle aziende italiane sono stimati aumentare di 110 miliardi di euro rispetto ai valori pre-pandemia. Una situazione molto difficile, che le nostre imprese stanno ancora una volta affrontando con coraggio e determinazione, riducendo drasticamente i loro margini e mettendo in atto strategie di riprogrammazione del ciclo produttivo per ridurre i costi energetici – continua Tarquini – durante il webinar, che abbiamo concepito con un taglio pratico, potremmo ascoltare l’intervento dell’Avv. Stefania Gorgoglione, che tratterà gli aspetti legali contrattualistici, dalle conseguenze della crisi energetica sui contratti di fornitura di energia elettrica e gas alle garanzie per il pagamento della fornitura, al recesso dal contratto da parte del fornitore. Il punto di vista dei fornitori sarà illustrato da Massimo Pagano (Key Account Manager grandi clienti Edison Energia Spa), che ci fornirà un aggiornamento del mercato energetico e delle sue criticità. Ascolteremo poi la testimonianza diretta di Andrea Fabianelli (Presidente del Pastificio Fabianelli spa e del Consorzio Energia Toscana Sud), su come ridurre la dipendenza dal metano diversificando le commodities”.

All’evento, la cui partecipazione è riservata agli imprenditori ed ai responsabili dei settori energia ed amministrazione delle aziende associate, interverranno inoltre: Andrea Brocchi (Area Sviluppo e Innovazione Confindustria Toscana Sud) sugli aiuti alle imprese per il caro energia e Francesco Pierini (Area Ambiente ed Energia Confindustria Toscana Sud), che parlerà degli aspetti amministrativi del fotovoltaico, extra-profitti, scambio sul posto e ritiro dedicato. I lavori saranno moderati da Carolina Gattuso e Simona Terziani (Area Ambiente ed Energia Confindustria Toscana Sud). Ampio spazio verrà dedicato a domande e quesiti dei partecipanti.