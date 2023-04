Attualità “Crescere insieme…”: gli incontri pensati per le famiglie 25 aprile 2023

Redazione Due incontri online di sostegno alla genitorialità, con interventi pedagogico-educativi pensati per i neo genitori grossetani.

Grosseto: Tutto questo è “Crescere insieme…”, l’iniziativa gratuita – promossa dal Coordinamento pedagogico Zonale di Grosseto, in collaborazione con il Comune e la Cooperativa Coordinate – pensato per le famiglie con bambini di età compresa tra gli 0 e i 6 anni. Il primo appuntamento, “La salute del bambino e della bambina” a cura della pediatra Marta Bacciarini, si terrà mercoledì 26 aprile dalle 18:00 alle 19:00, mentre il secondo, “La promozione dell’autostima nei bambini e nelle bambine” a cura della pedagogista Romina Nesti, è previsto per il giorno 24 maggio dalle 18:00 alle 19:00. “L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto del Coordinamento Pedagogico della Zona Grossetana - dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante – “Crescere insieme…” verrà realizzata grazie ai contributi regionali per il pez infanzia e aiuterà i neo genitori ad affrontare correttamente i primi anni di vita dei propri figli”. Entrambi gli incontri si terranno nell’aula virtuale indicata al seguente link: meet.google.com/nnd-qrfi-bun

