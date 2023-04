Corteo e assemblea contro il pedaggio sulla Fi-Pi-Li

Sabato 15 aprile dalle 10,00, ritrovo all’Interporto Merci di San Miniato



Livorno: Un corteo di Tir e Bus sulla Fi-Pi-Li partirà dall’Interporto Merci di San Miniato (uscita Santa Croce sull’Arno) arrivando fino ad Empoli est e ritorno, per protestare contro una scelta ‘discriminate’. Si svolgerà sabato 15 aprile con partenza alle ore 10 all’Interporto merci di San Miniato (uscita Santa Croce sull’Arno via Marco Polo) il raduno degli operatori del settore trasporti contro l’ipotesi del pagamento di un pedaggio selettivo sulla superstrada Firenze Pisa Livorno, organizzato da Cna Fita Toscana.

“Dopo aver fatto tutti i passaggi necessari, la volontà della politica è stata palesata in maniera inequivocabile – afferma Michele Santoni, presidente di Unione Cna Fita Toscana -. Alla luce di ciò abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa che sarà strutturata in due momenti: prima il corteo dei mezzi che transiterà lungo la superstrada, per ritrovarsi, poi, all’interporto di San Miniato dove ribadiremo a tutti i presenti la nostra contrarietà alla misura. Valutata anche l’importanza che questo provvedimento avrà anche per le altre regioni, saranno presenti i rappresentanti di Cna Fita Nazionale. L’invito all’assemblea è stato esteso a tutti gli esponenti politici sia regionali che locali ed alcuni hanno già dato la loro adesione”.

"La partecipazione alla protesta è doverosa - dice Gianfranco Del Poeta, presidente di Cna Fita Grosseto - perché il pedaggio non penalizzerà solo gli autotrasportatori, che svolgono un servizio per la comunità, ma in generale tutte le imprese che hanno deciso di investire e mantenere le loro attività in Toscana e questo, viste le difficoltà attuali del nostro Paese, è inaccettabile".

L’iniziativa consisterà in un corteo di mezzi pesanti (camion e bus), si svolgerà di sabato per non creare disagi al traffico pendolare, non entrerà in nessun centro abitato, ma transiterà nella strettissima osservanza delle regole del codice della strada. L’intento, ribadiamo, è quello di non creare disagio agli utenti della superstrada, ma sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione.

Il programma di sabato 15 aprile

Ore 10 partenza “corteo con le ruote” fino all’Uscita Empoli est e ritorno Interporto Merci di San Miniato;

Ore 11.30 Interporto Merci di San Miniato inizio della tavola rotonda dal titolo “Il pagamento del pedaggio sulla Firenze-Pisa-Livorno, una scelta discriminatoria e un precedente pericoloso”.

Parteciperanno alla tavola rotonda, che si svolgerà su un semirimorchio stradale:

Patrizio Ricci, presidente nazionale unione Cna Fita;

Mauro Concezzi, responsabile nazionale Cna Fita;

Michele Santoni, presidente unione Cna Fita Toscana;

Riccardo Bolelli, presidente nazionale e regionale Cna Ncc Bus;

Mariacaterina Frallonardo, responsabile Cna Fita Toscana.

