Corso SAB Ex Rec. Ultimo treno per aprire un’attività nel food per la prossima estate

Grosseto: “La prossima edizione del corso SAB (ex REC) Confcommercio Grosseto sta per partire. Questa potrebbe essere l’ultima occasione utile per avere i titoli di legge necessari per aprire un’attività nell’ambito del food entro la prossima stagione estiva”. Con queste parole l’associazione grossetana torna a lanciare quello che è uno dei suoi percorsi formativi “di punta”. Le lezioni, per un totale di novanta ore in presenza, inizieranno lunedì 27 febbraio. Confcommercio informa che sono a disposizione gli ultimissimi posti. “Come noto, chi intende avviare un’attività nell’ambito della somministrazione alimenti e bevande – spiegano dall’associazione - che sia un bar, un ristorante, una pizzeria oppure vuole aprire un’attività di commercio di prodotti alimentari in qualsiasi forma, dettaglio, ambulante o a domicilio, deve essere in possesso del titolo abilitante, che costituisce requisito obbligatorio, ottenibile con il suddetto corso riconosciuto dalla Regione Toscana”. I partecipanti al corso acquisiranno competenze sui pericoli legati ai processi di preparazione, conservazione e distribuzione degli alimenti, impareranno a leggere il quadro normativo di riferimento, a conoscere i requisiti strutturali, ma soprattutto le regole per gestire correttamente gli alimenti, l’igiene della persona e dell’ambiente. E c’è poi la novità assoluta: Confcommercio Grosseto ha inserito, tra le lezioni, il nuovo modulo “Creative restaurant branding” che spiega come creare un’identità unica del proprio locale ed attirare i clienti nel ristorante. Gli interessati sono invitati a prendere contatto quanto prima scrivendo a formazione@confcommerciogrosseto.it. Seguici





