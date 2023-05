Finanza Corsi OSS, al via le iscrizioni on line 8 maggio 2023

8 maggio 2023 164

164 Stampa



Redazione I requisiti nell’avviso di selezione pubblicato da Estar: c’è tempo fino al 15 maggio per presentare domanda di ammissione

Grosseto: Sono 540 i posti disponibili per i corsi abbreviati di operatore socio sanitario di cui 90 sono riservati al territorio dell’Area Vasta Toscana Sudest. Il corso di 400 ore è riservato a chi possiede l’attestato di qualifica di addetto all’assistenza di base o equipollente ed è relativo all’anno formativo 2023-24. L’avviso di pubblica selezione è pubblicato sul sito istituzionale di Estar. Il termine per presentare la domanda, da compilare esclusivamente online scade il 15 maggio alle ore 12.

Il bando mette a disposizione complessivamente 540 posti di cui 90 per l’area vasta Toscana Sud- Est, 240 per l’area vasta Toscana Centro e 210 per l’Area Vasta Toscana Nord-Ovest. Dei 90 posti messi a disposizione per l’area vasta Toscana Sud Est, 30 sono riservati ad Arezzo, 30 all’Azienda ospedalieria Universitaria Senese e 30 per Grosseto. Il corso di complessive 400 ore prevede 150 ore di didattica, 60 ore di laboratorio e 190 di tirocinio. La frequenza è obbligatoria e al termine del corso gli studenti dovranno sostenere un esame finale. Requisiti, modalità di ammissione e iscrizioni sono disponibili sul bando pubblicato al link: https://www.estar.toscana.it/index.php/avviso-di-pubblica-selezione-per-lammissione-ai-corsi-abbreviati-per-operatore-socio-sanitario-400-ore-riservato-a-chi-possiede-lattestato-di-qualifica-di-addetto-all-2/ Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza Corsi OSS, al via le iscrizioni on line Corsi OSS, al via le iscrizioni on line 2023-05-08T14:36:00+02:00 247 it Corsi OSS, al via le iscrizioni on line. I requisiti nell’avviso di selezione pubblicato da Estar: c’è tempo fino al 15 maggio per presentare domanda di ammissione PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/06/29/20170629101748-56361e1b.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/06/29/20170629101748-56361e1b.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 08 May 2023 14:36:00 GMT