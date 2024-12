Cultura “Corale cantico” per “Musica in ospedale”: un'armonia di voci in attesa del Natale 16 dicembre 2024

Con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi Grosseto: Il festival di Agimus «Musica in ospedale» torna martedì 17 dicembre alle ore 18 nell’Auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto con il concerto «Corale cantico – Around Christmas» (ingresso libero). Si esibiranno Lorenza Baudo (voce, direzione corale) e Paolo Batistini (chitarra acustica): un duo storico e consolidato che proporrà non soltanto la rivisitazione di alcuni brani più o meno conosciuti della tradizione natalizia, ma anche alcune canzoni senza tempo, che contribuiranno a creare un’atmosfera suggestiva. Il titolo “Corale cantico” prende spunto dall’omonimo brano di Antonella Ruggiero, un poetico inno alla libertà, e suggerisce l’elemento caratteristico del concerto, cioè – nella seconda parte dello spettacolo – la partecipazione di un coro formato dall’unione di tre diversi gruppi: alcuni elementi del Coro Vocelibera di Follonica, il Coro Vocelibera di Grosseto (dell'Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”) e l’Ensemble vocale del Liceo musicale Polo Bianciardi, con alcuni solisti. I brani eseguiti dal coro saranno quelli della tradizione Gospel e non solo, con una sorpresa finale. «Siamo lieti di offrire un evento culturale e in particolare di ospitare una rassegna musicale – spiega il direttore del presidio ospedaliero, Michele Dentamaro –. Rappresenta un’occasione per augurare buone feste ai degenti e a tutto il personale del Misericordia». «Sarà un momento di festa – dichiara il direttore artistico di Agimus, il maestro Gloria Mazzi –, un'occasione per mettere insieme generazioni e voci diverse, tutte accomunate dalla passione per la musica e dalla gioia di cantare insieme. Sarà particolarmente emozionante assistere all'esibizione dei cori giovanili dei nostri istituti insieme con Lorenza Baudo e Paolo Batistini. Auguriamo buon Natale a tutti!». Il concerto rientra nella terza edizione del festival “Musica in ospedale” organizzato e promosso da Agimus (con la presidenza e la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi) con il patrocinio e il contributo del Comune di Grosseto e della Fondazione CR Firenze.

