Coppa Italia serie B, il Carrefour Alice di scena a Prato

Domenica in casa le giovanili



Grosseto: Il Carrefour Alice Grosseto è di scena sabato sera alle 19 sulla pista della Tipografia Senesi Prato nella sesta giornata del girone di Coppa Italia di serie B. La formazione di Fabio Bellan, che ha rimediato finora tre sconfitte nette, prova a portare a casa il primo punto della stagione sulla pista più difficile. L’auspicio che i miglioramenti che si sono visti nella prima parte del match contro la Blue Factor Castiglione siano confermati anche in questa occasione. L’obiettivo della squadra messa in piedi non è di vincere il campionato ma di far crescere i giovani per poi utilizzarli nelle squadre maggiori del Circolo Pattinatori.

La formazione del Carrefour Alice: Del Viva, Saletti; Filippeschi, Bruzzi, Perfetti, Giusti, Casini, Ciupi, Montomoli. All. Fabio Bellan.

GIOVANILI. Impegni casalinghi domenica per le due formazioni giovanili del Circolo Pattinatori. La prima a scendere in campo è la squadra under 13 di Stefano Paghi ed Emilio Minchella, targata Tuttauto Davitti, che alle 11 riceve la visita della Rotellistica Camaiore. Alle 15 l’Under 11 di Fabio Bellan se la vedrà sulla pista Mario Parri con i bianconeri del CGC Viareggio.