Convocato il Consiglio comunale per il giorno 10 novembre

Redazione Grosseto: Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea nella sala consiliare del Comune di Grosseto per giovedì 10 novembre alle ore 09.00. Questi i punti all’ordine del giorno:

- Comunicazioni istituzionali - Mozione ad oggetto "Protocollo antimafia con la prefettura di Grosseto" presentata dal consigliere Gori (Movimento 5 Stelle). - Mozione sul cd Baratto Amministrativo (art 190 del Codice dei Contratti Pubblici – decreto legislativo 5072016), presentata dai consiglieri Pizzuti (Liberali Riformisti Socialisti) e Gabbrielli (Forza Italia – PPE). - Ordine del giorno su ponti intergenerazionali per il superamento del divario digitale, presentato dai consiglieri Pizzuti (Liberali Riformisti Socialisti) e Gabbrielli (Forza Italia – PPE). - Mozione ad oggetto "revoca o dimissioni degli assessori eletti in parlamento", presentata dal Consigliere Gori (Movimento 5 Stelle). - Interrogazione su supporto specialistico all'amministrazione comunale per l'attivazione di "Grosseto impresa", presentata dal consigliere Rosini (PD). Come di consueto, i lavori dell'aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw .





