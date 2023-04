Convocato il Consiglio comunale all'Argentario

Porto S. Stefano: Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 4 maggio 2023 alle ore 9,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 5 maggio 2023 alle ore 10,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno:



1) Approvazione verbali sedute precedenti (7 marzo 2023)

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) Delibera n. 32/2023 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana avente ad oggetto i rendiconti 2017 2018 - 2019. Adempimenti

4) Esame ed approvazione del rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico per l'esercizio 2022

5) Nomina revisore unico - triennio 2023 – 2025

6) Variazione al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del Tuel 267/2000 con applicazione avanzo di amministrazione

7) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza. Art. 194 D.lgs n. 267 del 18/08/2000. Sentenza n.1564/2023

8) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 D.lgs. 267/2000 derivante da sentenza T.A.R. Toscana n. 239/2023

9) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 D.lgs. 267/2000 derivante da sentenza T.A.R. Toscana n. 241/2023

10) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 D.lgs. 267/2000 derivante da decreto ingiuntivo n. 27 emesso in data 06/02/2023 dalla sez. 3 del T.A.R. della Toscana

11) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 D.lgs. 267/2000 derivante da sentenza 133/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito https://www.comune.monteargentario.gr.it