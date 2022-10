Convegno “Democrazia e valore della pace in La Pira” a Civita Castellana

Civita Castellana: Si terrà sabato 22 ottobre, dalle 17, il tradizionale convegno organizzato dall’associazione Giorgio La Pira presso la Sala Conferenze della Curia vescovile di Civita Castellana . Al centro del dibattito ci sarà un tema di stringente attualità: la pace. In particolare il titolo sarà “Democrazia e valore della pace in La Pira” considerata “la stella polare che deve orientare la politica degli stati in questa fase finale (atomica, spaziale, ecologica, demografica) del mondo”.

Al tavolo dei relatori, per fornire spunti ed approfondimenti, diversi autorevoli studiosi. Emilio Corteselli , presidente dell'associazione culturale nazionale "Giorgio La Pira"aprirà il convegno che proseguirà poi con la relazione introduttiva ed il coordinamento del professor Giovanni Bianco dell’Università di Sassari e le relazioni delle professoresse Bruna Bocchini Camaiani dell’Università di Firenze (Democrazia e valore della pace in Giorgio La Pira) e Giovanna Montella , dell’Università di Roma "La Sapienza" (Democrazia, guerra e pace) Interverranno quindi i professori Carlo Bersani (Università di Cassino) , Matteo Cosulich (Università di Trento) e Aurelio Rizzacasa (Università di Perugia)

Per La Pira l’impegno per la pace è essenzialmente farsi coinvolgere dalla storia dell’umanità in funzione della storia sacra. La sua è una riflessione sull’ inadeguatezza della guerra di risolvere, nell’epoca attuale, i problemi conseguenti alle inevitabili tensioni dovute ai rapporti tra gli uomini e le nazioni. Per questo, quando Papa Giovanni XXIII scrive nella Pacem in Terris …alienum est a ratione bellum iam aptum esse ad violata iura sarcienda (è ormai inconcepibile che la guerra possa essere adeguata a ristabilire dei diritti che sono stati violati), sente confermato il proprio convincimento sul fatto che non è utopista chi crede nella pace e lavora per essa, ma è drammaticamente utopista chi si ostina a credere di poter risolvere problemi radicalmente nuovi con metodi irrimediabilmente superati.

L’impegno di La Pira per la pace è strettamente legato al mandato di sindaco poi a quello di presidente delle Città Unite e viene costantemente ribadito in ambiti pubblici e privati. Sabato 22 ottobre il tema sarà sviluppato ulteriormente da diverse angolazioni. L’appuntamento è alle 17 presso la Curia vescovile di Civita Castellana . Il convegno vanta il patrocinio della Fondazione "Giorgio La Pira", dell'Accademia di studi storici "Aldo Moro", dell'Archivio storico Flamigni, del Comune di Civita Castellana.

