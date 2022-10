Contributi agli affitti: pubblicata la graduatoria definitiva

Follonica: È stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa all’assegnazione degli di alloggi di edilizia pubblica del Comune di Follonica. Per consultarla basta accedere all’Albo Pretorio online del Comune di Follonica o collegarsi al sito web dell'Ente, nella sezione "casa".



Nella graduatoria i richiedenti, per il rispetto delle norme sulla privacy, sono indicati con il codice identificativo ID della domanda, non sarà quindi presente il nome. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp), o case popolari, sono abitazioni di proprietà pubblica che vengono concesse in affitto, a canone determinato in base al reddito del nucleo familiare, a coloro che non sono in grado di reperire autonomamente un alloggio sul mercato libero.

L’assegnazione di una casa popolare si può ottenere soltanto partecipando al bando ed entrando a far parte della graduatoria generale.