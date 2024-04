Grosseto: Continuano le amichevoli della Rappresentative Provinciali della Figc, in vista del Torneo delle Province organizzato dal Comitato Regionale della Figc presieduto da Paolo Mangini che inizierà domenica 28 aprile con la trasferta a Lucignano contro i pari età della Delegazione Figc di Arezzo.

La prima partita si è giocata mercoledì pomeriggio sull’impianto della Nuova Grosseto Barbanella in via Australia, tra la Rappresentativa Provinciale Figc Giovanissimi 2010 del selezionatore Walter Trentini, opposta alla formazione Under 15-2009 della Nuova Grosseto allenata da Luca Penco, oggi assente e sostituito dal suo secondo Alessandro Basilicata, si è svolta sotto un grande acquazzone condito anche da una grandinata niente male e terminata in parità 1-1, grazie all’autorete di Cammardella all’8’ minuto del primo tempo che ha dato il vantaggio alla Rappresentativa e il pareggio arrivato quasi in conclusione di partita al 35’ del seconto tempo con il gol di Marchi. Al termine, ai microfoni di Grosseto Sport, i due tecnici si sono dichiarati soddisfatti di come si sono espressi i propri ragazzi e il mister della Nuova Grosseto, Alessandro Basilicata, soddisfatto anche per il secondo posto nel campionato di pertinenza, mentre Trentini di come si sta avvicinando i suoi ragazzi al 28 aprile prossimo, giorno dell’inizio della manifestazione Regionale.

Questo il tabellino della gara:

Rappresentativa Figc Giovanissimi 2010-Under 15 Nuova Grosseto Barbanella 1-1

Rappresentativa: Pantani (Pistolesi), Fontana, Doga (Innocenti), Del Rio, Alunni Biagiotti (Cezza), Tosi (Stefanelli), Coratti (Ranieri), Yzeillari (Sciullo), Elmi, Tana, Rossetti (Morlungo). Selezionatore Walter Trentini.

Under 15 Nuova Grosseto Barbanella: Galloni, Sabbatini (Capecchi), Biagiarelli (Manzoni), Bordo (Benocci), Cammardella, Paolella (D’Andrea), Mema, D’Andria, Marchi, Rossi (Labiyad), Santovito (Iorio). Allenatore Alessandro Basilicata. Arbitro Leonardo Scavuzzo di Grosseto. Marcatori; 8’ autorete di Cammardella, 75’ Marchi.

Il giorno successivo, giovedì 18, si è disputata la partita amichevole tra la Rappresentativa Figc degli Allievi 2008 che incontrato sull’impianto del Centro Sportivo “Frida Bottinelli Brogelli” in via Lago di Varano, la formazione Under 17, del 2007, dell’InvictaSauro, allenata da Francesco Lupo. La partita, terminata 1-1, seppur amichevole, ha fatto vedere degli ottimi spunti che hanno soddisfatto entrambi i mister, intervistati al termine della gara, effettuata da Grosseto Sport.

I ragazzi di Lupo erano passati in vantaggio al 7’ minuto del primo tempo con Sabbatini e la Rappresentativa aveva pareggiato al 40’ sempre della prima frazione di gioco su calcio di rigore realizzato da Lorenzini.

Questo il tabellino della partita:

Rappresentativa Provinciale Figc Allievi 2008-Under 17 InvictaSauro 1-1

Rappresentativa: 1’ tempo Ricchi, Porta, Fiore, Ciccioni, Mussio, Galatolo, Galasso, Galdi, Artino, Margiacchi, Lorenzini. 2’ tempo Scivola-Camerini, Baon, Cascioli, Poscia, Mussio, Russo, Radi, Crociani, Betti, Sartoni, De Santis. Selezionatore Pietro Magro.

InvictaSauro Under 17: Frullani, Perciavalle (Colli), Murineddu, Papini (Pascolini), Turbanti, Attilio, Rosati (Di Domenico), Francavilla, Cavero, Sabbatini, Vincelli. Allenatore Francesco Bruno. Arbitri; Davide Galloni e Antonio Costantino di Grosseto. Marcatori nel primo tempo; al 7’ Sabbatini, 40’ Lorenzini su calcio di rigore.

Fanno parte delle due rappresentative, oltre naturalmente al Delegato Provinciale della Figc Agide Rossi, che è il responsabile, il vice Delegato Fabio Machetti, il segretario Claudio Pepi, i dirigenti Enrico Silli, e Manrico Lucchetti e il medico Claudio Pagliara.

Il Delegato Provinciale Figc Agide Rossi, ringrazia le società della Nuova Grosseto Barbanella e del’InvictaSauro per la gentile ospitalità.