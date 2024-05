Consiglio comunale del 30 maggio – Integrazione ordine del giorno

Grosseto: Si comunica che l'ordine del giorno della seduta consiliare del 30 maggio è integrato con il seguente argomento:



Approvazione accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 07/08/1990 n. 241 per la definizione delle diverse questioni inerenti l'utilizzo di beni immobili appartenenti allo Stato da parte del Comune e la cessione in favore dello Stato di immobili di proprietà del Comune per il reciproco soddisfacimento di interessi pubblici – Integrazioni e modifiche allo schema di accordo.