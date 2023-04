Confartigianato inaugura la nuova sede di Sorano

Venerdì 14 aprile, alle ore 10 e 30, in viale del Portico 5. Saranno forniti anche i servizi per le pratiche auto

Sorano: Taglio del nastro a Sorano per l’inaugurazione della nuova sede di Confartigianato Imprese Grosseto, venerdì 14 aprile, alle ore 10 e 30, in viale del Portico 5, alla presenza delle autorità locali.

Il nuovo ufficio rimane nello storico stabile che ha sempre ospitato Confartigianato, ma è stato trasferito dal primo piano al piano terra, per garantire spazi più funzionali e una migliore fruibilità. Offrirà tutti i servizi di Confartigianato e in più, grazie alla collaborazione con l’agenzia Assiprogram, sarà possibile rivolgersi allo sportello anche per il disbrigo delle pratiche automobilistiche, il rinnovo delle patenti e le assicurazioni auto. Sarà l’unico ufficio della zona a offrire questi servizi. Questo è un aspetto molto importante e una novità assoluta, perché l’ufficio di Confartigianato di Sorano si è posto l’obiettivo di dare risposte ad un’utenza sempre più ampia della popolazione, aprendo non solo alle aziende come in passato, ma anche ai cittadini - lavoratori e pensionati - con una vasta gamma di attività che vanno dai servizi di patronato (pensioni, disoccupazione, maternità, ammortizzatori sociali ect) alle pratiche auto, garantendo così un aiuto concreto per semplificare la vita delle persone rispetto agli adempimenti burocratici.

La nuova sede sarà aperta dal lunedì al giovedì con orario 8-17 e il venerdì dalle 8.30 alle 13. Chiusa il sabato e la domenica. I referenti sono Marco Giuliani e Giuseppe Cherubini. Contatti: 0564 633244 soranoartigiani@gr.it

nella foto 1 da sinistra: Marco Giuliani, Serena Gonnelli, Giuseppe Cherubini