Finanza Confartigianato Imprese: è in partenza il corso Sab 29 novembre 2022

È in partenza il corso Sab, Somministrazione Alimenti e Bevande (ex Rec), riconosciuto dalla Regione Toscana. La partecipazione rappresenta un requisito obbligatorio per tutti coloro che intendono aprire un'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande quali bar, ristoranti, pub e negozio di alimentari. Il corso avrà la durata di 90 ore, le lezioni inizieranno nel mese di gennaio e si svolgeranno a Grosseto nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto, via Monte Rosa 26. Per informazioni su costi e iscrizioni 0564 419640 - 0564 419544 formimpresa@artigianigr.it





