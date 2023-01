Confartigianato, Aperte iscrizioni corso formazione per uso dei tachigrafi

Grosseto: Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione organizzato dall'agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto per il corretto uso dei tachigrafi digitali e analogici. Il corso ha una durata complessiva di 8 ore e si svolgerà in due giornate dalle ore 18 alle 22 nel mese di febbraio. Le lezioni si svolgeranno a distanza su piattaforma Zoom o in presenza nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto, via Monte Rosa 26.

Il corso è obbligatorio per tutte le aziende che effettuano trasporto in conto proprio o conto terzi e hanno installato sul proprio mezzo un apparecchio tachigrafgico (analogico o digitale).

Per informazioni e iscrizioni: Gianluigi Ferrara — Responsabile Settore Trasporti di Confartigianato Imprese Grosseto - 0564419606 | gianluigi.ferrara@artigianigr.it.