Concorso fotografico "Ecosistema Duna": contest per valorizzare il patrimonio naturale della Maremma

L’iniziativa invita i fotografi amatoriali a immortalare la bellezza e la delicatezza degli ecosistemi dunali, promuovendo la sensibilizzazione sulla loro conservazione

Grosseto: Legambiente Festambiente APS, nell’ambito del progetto “Ecosistema Duna” finanziato dai fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, lancia un’iniziativa dedicata a chi ama la fotografia amatoriale e desidera raccontare attraverso l’obiettivo la bellezza e la delicatezza degli ecosistemi dunali della provincia di Grosseto. Un concorso fotografico che invita a immortalare le suggestive dune litoranee dei comuni di Capalbio, Orbetello, Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scarlino e Follonica, luoghi in cui natura e paesaggio convivono in un equilibrio affascinante e delicato.

L’invito è rivolto a tutti i fotografi non professionisti, italiani e stranieri, dai 14 anni in su. Gli appassionati di fotografia e amanti della natura sono invitati a scoprire angoli nascosti, prospettive inedite e dettagli unici di questi preziosi ambienti costieri, rendendoli protagonisti dei loro scatti. Gli interessati potranno inviare una fotografia originale in formato JPEG (dimensioni minime di 1800x1200 pixel a 300 dpi) specificando il proprio nome, cognome, recapito telefonico e il luogo dello scatto. Tutte le immagini andranno inviate via email all’indirizzo segreteria@festambiente.it entro il 31 maggio 2025.

Le fotografie migliori, selezionate da una giuria esperta nominata da Legambiente Festambiente, saranno protagoniste di una mostra dedicata agli ecosistemi dunali. Saranno fino a 24 gli scatti scelti, ciascuno dei quali contribuirà a raccontare la straordinaria biodiversità delle dune e a sensibilizzare i visitatori sull’importanza della loro conservazione. L’esposizione sarà un’occasione unica per apprezzare il fascino di questi paesaggi e riflettere sulla necessità di proteggerli per le generazioni future.

Il progetto “Ecosistema Duna” si inserisce in una missione più ampia di tutela e valorizzazione del territorio, con un’iniziativa che fonde l’arte della fotografia con la cultura della sostenibilità. Partecipare al concorso significa non solo esprimere la propria creatività, ma anche contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza ambientale. Le dune, con la loro bellezza fragile e la loro preziosa biodiversità, sono ecosistemi complessi e spesso minacciati che richiedono attenzione e rispetto. Ogni fotografia inviata sarà un segnale di impegno per la tutela dell’ambiente, uno strumento per promuovere una conoscenza più profonda e una responsabilità condivisa verso il nostro patrimonio naturale.

Per chi desidera ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.festambiente.it o Festambiente Legambiente APS al numero 0564 48771. Partecipare al concorso “Ecosistema Duna” è un’opportunità per tutti coloro che, con passione e sensibilità, vogliono contribuire a raccontare e proteggere le dune della costa grossetana. Un invito a trasformare una fotografia in un atto d’amore per l’ambiente, per ispirare una nuova visione che unisca natura, arte e consapevolezza.