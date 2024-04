Orbetello: Conclusa la prima edizione del “mercatino solidale”, promosso da dalla CRI area 2 con la collaborazione di quelli di area 1.

«E’ doveroso - afferma Michele Casalini - ringraziare tutti coloro che hanno aiutato e contribuito alla buona riuscita della iniziativa. Sono stati raccolti fondi importanti per l’acquisto di nuovi mezzi di soccorso avanzato. Già si lavora ad una seconda edizione, entro giugno-luglio e ad una manifestazione all’Orto Botanico del Marchese Corsini a Porto Ercole ( Monte Argentario).

Ci hanno aiutato proloco lagunare, di cui sono stato presidente per due mandati, quale associazione comunale (Da Talamone ad Ansedonia), di promozione turistica, comune di Orbetello, assessorati turismo e sociale e lavori pubblici e municipale, Ottali e Piccini, Berardi e Sinedaco, commercianti ed operatori economici.

La ricerca di soci sostenitori, anche questa portata avanti con slancio da area due e dalla sua delegata Piera Casalini, con le tante volontarie impegnate, oltre alla delegata allo sviluppo Guya Sarperi, è anche questo un segno tangibile di vicinanza alla CRI. La raccolta fondi è basilare per una buona economia e buona gestione del Comitato. Ci danno una mano anche Luana Gagliardi, Paola Petrucci, Anna Maria Schimenti, Lucia Asunis, Ivana Astone, e tante altri ed altri ancora, tutti compresi. Paolo Anastasia e Mauro Pasquarelli per la turnazione, Angelo Galimberti, supporto amministrativo e pratiche, oggi è in pensione è stato Comandante di un importante Comando della Polizia Locale nel Nord Italia.

Ricordiamo ora il prossimo evento, la giornata ecologica del 25 aprile in Feniglia, nella Foresta Demaniale Statale, alla quale sono invitati tutti i volontari del Comitato Costa d’Argento. A fine mattinata merenda al sacco ( Prenotarsi al numero dedicato nella locandina affissa ad Orbetello in vari negozi). Evento per la natura e la sua tutela, per la quale si ringraziano volontarie e volontari, cittadini che saranno presenti ( Cri per l’Ambiente), l’assessore all’ambiente del Comune lagunare, il dottor Luca Minucci, la Sei Toscana per il supporto tecnico e logistico sempre garantito a Cri con puntualità e precisione.

Ci saranno con Noi Associazione Sub ambientalisti di Bagno a Ripoli, diretta da Francesco Pasquinucci, Associazione Diportisti di Porto Ercole diretta fra gli altri dal dottor Giorgio Rizzardi, che è anche direttore sanitario di CRI Costa d’Argento, ambientalisti locali.

Nella occasione si ricorda di donare il sangue a Gruppo CRI COSTA D'ARGENTO presso sezione trasfusionale. Si ringrazia infine Mauro Pasquarelli, Oliviero Magni per la creazione del sito " gestionale" dove sono inseriti tutti i dati che ci occorrono per gestire in modo moderno un comitato».