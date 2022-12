“Concerto di Natale” al Teatro Mascagni di Chiusi

Chiusi: Sabato 17 dicembre, al teatro Mascagni di Chiusi, si è svolto il consueto appuntamento di auguri con la Fanfara dell’arma dei Carabinieri di Firenze e la Soprano Francesca Longari. Una serata in musica, magica e speciale, in cui sono stati sottolineati i valori della solidarietà e della beneficenza.



La musica e il canto hanno fatto da cornice al magico “Concerto di Natale” che si è svolto sabato 17 dicembre al Teatro Mascagni di Chiusi, organizzato dalla Fondazione Orizzonti di Chiusi, il Comune della Città di Chiusi e Banca Tema, in collaborazione con il CNN di Chiusi Città. Una serata speciale in cui si è respirato tutto il calore del Natale in un clima di serenità e speranza, con la Fanfara dell’arma dei Carabinieri di Firenze, che si è esibita in vari generi musicali fino ad arrivare ai classici brani del Natale, e la Soprano Francesca Longari che con la sua voce ha magistralmente accompagnato le sinfonie della Fanfara. L’appuntamento è stato presentato da Patrizia Vecchi.

Il “Concerto di Natale” di Chiusi, oltre ad essere stato un momento per scambiarsi gli auguri in vista delle festività in arrivo, è stato soprattutto un evento solidale e benefico. Tutti i ricavati del concerto, infatti, sono stati devoluti in beneficenza alle due associazioni protagoniste della serata: la Fondazione Cure2Children ONLUS, che si occupa di promuovere la cura dei bambini affetti da malattie oncologiche direttamente nel loro paese sostenendo anche lo sviluppo sanitario locale, e all’associazione Durante Dopo di Noi che opera nel territorio dell’intera Valdichiana.

L’intero importo donato alle associazioni ammonta a euro 1.246,50 ciascuna. Una serata speciale, dunque, che ha portato all’interno del teatro Mascagni di Chiusi non solo l’arte ma anche un insegnamento importante: il dono, un valore importante e pregno di significato in questo preciso momento storico.

“È stata una serata bellissima ed emozionante, un’occasione unica per ascoltare la Fanfara dell'arma dei Carabinieri di Firenze e la voce della soprano Francesca Longari e un evento perfetto per scambiarci gli auguri di Natale. - spiega il Sindaco della Città di Chiusi Gianluca Sonnini- Un ringraziamento particolare va all'Arma dei Carabinieri, a Banca Tema, al CCN di Chiusi Città e alla Fondazione Orizzonti per l'ottima organizzazione. È stato altresì un onore poter ospitare nel nostro teatro Sua Eminenza il Cardinale Augusto Paolo vescovo della nostra diocesi. Il valore aggiunto della serata è stato rappresentato dal suo scopo benefico, raccogliere fondi per finalità sociali a sostegno di Cure2Children Foundation e Associazione Durante Dopo Di Noi. Grazie, per questo, a tutti i presenti che con il loro contribuito hanno permesso il raggiungimento di questa importante donazione.”

“Ormai prossimi alla fine dell’anno, più che positivo per la Fondazione Orizzonti d’Arte viste le tante cose fatte, registriamo il successo per il Concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri e della soprano Francesca Longari- dichiara il Vicepresidente della Fondazione Orizzonti Giannetto Marchettini- Conoscevamo già la loro valenza, motivo per cui eravamo più che orgogliosi di poterli ospitare vista l’importanza della serata, ma con il concerto di sabato 17 dicembre hanno letteralmente conquistato il pubblico.” Le due associazioni, coinvolte nell’iniziativa, hanno tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno donato e che hanno partecipato alla serata.

“Ringrazio tutti gli intervenuti per la generosità dimostrata in questo evento nei confronti nostri e della Fondazione Cure2children. – dichiara Cristina Lorenzoni presidente dell’Associazione Durante e Dopo di Noi- Colgo l'occasione per ringraziare a nome di tutte le famiglie e i ragazzi dell'associazione la Diocesi di Montepulciano, in particolare Don Antonio Canestri, per aver saputo comprendere le nostre necessità ed averci sostenuto fin dall'inizio contribuendo alla realizzazione del nostro percorso. Non ultimo per importanza, ringrazio il Cardinale Augusto Paolo Lojudice per averci onorato della sua presenza. Grazie di nuovo e Auguri di Buone feste a tutti!”

“È stata una grande serata di musica e spettacolo – dichiara Cristina Cianchi presidente della Fondazione Cure2Children -, occasione unica per scambiarci gli auguri di Natale ma soprattutto per ricordare Dario Gaeta e sua moglie Gigliola Neri i Fondatori della Cure2Children perché, è grazie alla loro intuizione, 15 anni fa, se oggi migliaia di bambini nel mondo possono accedere a cure adeguate alle gravi malattie di cui sono affetti. Come Fondazione non possiamo che essere infinitamente grati dal profondo del cuore a tutte le organizzazioni ed enti che hanno permesso l’evento benefico. Per noi è stato molto gratificante partecipare all’evento insieme all’associazione del territorio della Valdichiana Durante Dopo di Noi essendo un sodalizio di grande valore sociale”.