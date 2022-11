Conad, inaugura a Grosseto il primo PetStore Conad della città

Il nuovo store di via Castiglionese offrirà oltre 5.000 referenze per rispondere alle esigenze dei clienti e dei loro amici a quattro zampe.



Grosseto: Buone notizie per tutti i cittadini di Grosseto. Domani inaugura in via Castiglionese il primo PetStore Conad della città: un ulteriore servizio che arricchisce l’offerta dei punti vendita Conad, completando la gamma dei concept presenti a Grosseto. Uno store specializzato, in cui i clienti potranno trovare prodotti convenienti e di qualità nonché accedere a servizi specifici per il benessere e la cura dei loro amici animali.

Il nuovo store di Grosseto si presenta come negozio interamente dedicato al mondo del Pet con un’ampia proposta assortimentale che prevede oltre 5.000 referenze tra cui i prodotti dietetici, i parafarmaci veterinari, gli alimenti di qualità, gli accessori per il passeggio, il gioco ed il trasporto. Previste anche iniziative e servizi specializzati per tutti gli animali da compagnia come l’incisione istantanea delle medagliette identificative, un box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona, una bilancia per la pesa degli animali, una bacheca annunci ed un angolo ristoro per cani.

“Siamo davvero molto felici di poter inaugurare il primo PetStore Conad di Grosseto, un ulteriore tassello a conferma del nostro impegno verso i clienti e i loro amici animali, ai quali vogliamo proporre prodotti convenienti, sicuri e di qualità. – hanno dichiarato Paolo e Alessio Degli Innocenti, Soci di Conad Nord Ovest – Un’apertura che si aggiunge agli altri 4 punti vendita che gestiamo in città, in Via Aurelia Antica, Via Clodia, Via Senegal e Via Scansanese, che rappresenta una grande sfida per il momento delicato che stiamo vivendo a livello economico e sociale, ma che allo stesso tempo ci permette di guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e slancio”.

Il punto vendita ha scelto le migliori soluzioni di sostenibilità ambientale, come gli innovativi sistemi d’illuminazione con luci a led, un impianto climatico ad alta efficienza ed i pannelli fotovoltaici installati per ridurre l’impatto ambientale. Il nuovo PetStore di Grosseto, che sorge all’interno di un edificio di nuova costruzione, si sviluppa su una superficie di 300 mq, impiega 5 addetti, dispone di due casse tradizionali, e mette a disposizione dei clienti un parcheggio gratuito privato. Inoltre, lo store effettua orario continuato dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 20.00. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 0564490325.

Nel giorno di apertura previste importanti promozioni per la clientela oltre ad una borsa omaggio per gli acquisti targata Conad. Con questo nuovo punto vendita di Grosseto, Conad Nord Ovest ha all’attivo complessivamente 47 PetStore nei territori in cui è presente. Il negozio mette a disposizione dei clienti, oltre ai prodotti a marchio Conad, tutte le migliori marche dedicate al mondo animale, oltre ai vantaggi legati alla carta fedeltà o di pagamento Conad.