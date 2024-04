Con “Com.pa.i.o” la formazione entra in carcere

Grosseto: Due percorsi formativi, che permetteranno di ottenere attestati di qualifica, prenderanno il via, nella casa circondariale di Grosseto, grazie al progetto “Com.pa.i.o”, ideato da Cna Servizi, l’agenzia formativa di Grosseto, finanziato dalla Regione Toscana, progettato in collaborazione con l’azienda Favilli srl, e realizzato in partenariato con Heimat, Cpia, cooperativa “Melograno” e sostenuto dal Comune di Grosseto.

Per presentare nel dettaglio il progetto e i due percorsi formativi in partenza, è in programma per martedì 30 aprile, alle ore 11.30, nella sede Cna Grosseto di via Birmania 96, una conferenza stampa alla quale parteciperanno: Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto, Elena Dolci, responsabile di Cna Servizi, Eleonora D’Amico, educatrice della Casa circondariale di Grosseto, l’assessore al Sociale del Comune di Grosseto Sara Minozzi, Rinaldo Favilli, titolare dell’omonima impresa, e Massimo Iacci, presidente della cooperativa “Melograno”.