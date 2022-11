Comune pubblica la manifestazione d’interesse per ex Convento delle Clarisse

Scadenza avviso pubblico lunedì 12 dicembre alle ore 12.



Massa Marittima: Il Comune di Massa Marittima ha pubblicato sul sistema Start un avviso di manifestazione di interesse, che scade lunedì 12 dicembre, alle ore 12, per affidare la gestione in regime di concessione per due anni di alcuni locali, situati al piano terreno dell’ex Convento delle Clarisse di Massa Marittima, in piazza XXIV Maggio 10, nello stesso complesso in cui si trovano anche la biblioteca e le sedi di alcune associazioni.

Gli spazi che il Comune intende dare in gestione sono: un locale adibito a bar e dotato di arredi, 6 sale multifunzionali di varie dimensioni dotate di arredi e 4 bagni (di cui uno per portatori di disabilità motoria). L’importo stimato della concessione è di 50mila euro all’anno. L’aggiudicatario dovrà utilizzare gli spazi per offrire servizi culturali con finalità di socializzazione, aggregazione, organizzazione del tempo libero mediante organizzazione di eventi, attività formative e di aggregazione per tutti i tipi di pubblico.

“Da sempre l’idea del Comune - spiega Irene Marconi, assessore alla Cultura - è quella di accogliere all’ex Convento delle Clarisse un centro culturale a disposizione delle associazioni del territorio e dei cittadini. Gli spazi che diamo in gestione consentono di svolgere attività di vario genere, grazie anche alla parte esterna, che in estate si presta per realizzare eventi all’aperto, come è avvenuto in passato con gli spettacoli di musica. La struttura è dotata, inoltre, di un parcheggio gratuito e di tutti i criteri di accessibilità per i disabili, senza dimenticare che parliamo di un immobile di pregio, con gli interni che sono stati ristrutturati insieme alla biblioteca. Alla nuova gestione chiederemo di ospitare di nuovo le attività delle associazioni e al tempo stesso di far partire il bar, tenendolo aperto almeno negli orari di apertura della biblioteca, e poi di caratterizzare la struttura anche come Polo Congressi, considerando la versatilità degli spazi, adatti ad ospitare meeting aziendali, corsi di formazione e laboratori, in cui le persone sono distribuite su più sale.”

“In passato la gestione era stata affidata dal Comune all’Espiral che riuniva tutti i referenti delle varie associazioni – prosegue Irene Marconi. - L'esperienza dell’Espiral è stata molto positiva, ha consentito di far partire la struttura ospitando corsi di teatro e di pittura, corsi di yoga, spettacoli e presentazione di libri e molto altro. Anche con la pandemia questi locali si sono rivelati utilissimi, diventando il centro vaccinale di Massa Marittima. Adesso vogliamo riaprire la struttura e far ripartire le attività, ma cerchiamo un gestore perché un ambiente di questo genere non può reggersi esclusivamente sul volontariato. Insomma, le possibilità per sfruttare al meglio gli spazi sono davvero tante. In biblioteca, ad esempio, si possono celebrare i matrimoni con rito civile e l’apertura del bar nello stesso complesso, potrebbe essere utile anche per organizzare dei piccoli rinfreschi, così come durante le presentazioni dei libri. Ci auguriamo quindi che ad anno nuovo ci sia il gestore e possano ripartire tutte le iniziative.”

Ma ecco come partecipare: i soggetti interessati dovranno utilizzare il modello allegato all’avviso per presentare su Start la manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12 di lunedì 12 dicembre. A tutti gli operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse sarà recapitata una lettera di invito con disciplinare e piano economico. È obbligatorio il sopralluogo per prendere visione dei locali ai fini della presentazione dell’offerta.

Il presente avviso rappresenta la richiesta di manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura ndi aggiudicazione e non costituisce invito a presentare offerta. le manifestazioni di interesse pervenute non vincolano in alcun modo il Comune di Massa Marittima alla conclusione di accordi o contratti.

Info: 0566 906906291 r.pieraccioli@comune.massamarittima.gr.it