Attualità Comune e Pro Loco sostengono l'evento “Donna, Vita, Libertà: in nome di Mahsa Amini” 26 novembre 2022

26 novembre 2022 143

143

Redazione Acquapendente: Comune di Acquapendente e Pro Loco hanno dato il loro patrocinio all’evento “Donna, Vita, Libertà: in nome di Mahsa Amini” in programma Domenica 27 Novembre ed organizzato da “La Casa di Hilde” di Piancastagnaio. “Una iniziativa pubblica”, sottolineano, “ a sostegno della lotta che le Donne iraniane, rivendicano il proprio diritto all’autodeterminazione, stanno conducendo da circa due mesi contro l’oppressivo regime teocratico del loro Paese”. Inizio programma alle ore 15.00 con raduno delle autovetture in luogo stabilito per ogni singolo Comune e distribuzione di un velo nero da fissare sul finestrino dei veicoli. Alle ore 15.30 partenze carovane con direzione Montorio di Sorano. Tra le ore 16.00 e le ore 17.00 concentrazione dei partecipanti all’interno del Teatro. Alle ore 17.30 saluti e testimonianza di Mojgan Etemadi. Al termine a cura del Gruppo Amici del Teatro di Saragiolo, letture di poesie e brani iraniani, alcuni tratti dal libro “Leggere Lolita a Teheran” sceneggiato da Laura Ciampini. Il tutto intervallato da canti e musiche del Duo Light. L’evento verrà videoregistrato per poi essere inviato all’Ambasciata Iraniana. Ai partecipanti verrà offerto un gadget tematico realizzato dal Laboratorio Le Arti di Hilde. Oltre ai Comuni di Acquapendente e Piancastagnaio l’evento avrà il patrocinio di quelli di Sorano, Castel del Piano, Castell’Azzara, Proceno, Santa Fiora ed il contributo di Enti, Associazioni, Gruppi e cittadini: Misericordia di Piancastagnaio, Caritas di Saragiolo, Protezione Civile e Misericordia di Piancastagnaio, Cooperativa di Comunità San Giovanni delle Contee, Ente Nazionale Protezione Animali, Fratres Piancastagnaio, Pro Loco Piancastagnaio, Pro Loco Sorano, Pro Loco San Quirico di Sorano, Associazione Pollyanna, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Sezione di Pitigliano-Sorano), Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Saragiolo, Nuova Pro Loco Castel del Piano, Torgiore di Borgo, Associazione Artistico Culturale “Piano Scenico”, Pro Loco Proceno, Parrocchia Santa Maria Assunta Piancastagnaio, Amiata Pallavolo, Casal del Corto, Penna Cultura, Un Mpjito per la Vita, Donna Amiata Val D’Orcia, Compagnia Amici del Teatro di Saragiolo, Anpi Piancastagnaio.

