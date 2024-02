Cronaca Comune di Pitigliano: martedì 27 febbraio scuole chiuse per allerta meteo arancione 26 febbraio 2024

Pitigliano: "Il comune di Pitigliano informa i cittadini che il centro funzionale regionale ha emesso avviso di criticità Arancione (moderata) per rischio idrogeologico, idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalle ore 0 alle ore 23,59 di domani martedì 27 febbraio.

Martedì 27 febbraio resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. Si raccomanda la massima prudenza e di evitare al massimo gli spostamenti", termina la nota del Comune di Pitigliano. Seguici



