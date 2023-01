Comune di Castiglione sostituisce lampade al led su tutto il territorio

Castiglione della Pescaia: Il Comune ha tenuto sotto controllo i maggiori costi delle bollette dell’energia elettrica attivando una serie di decisioni sia per mettere in sicurezza le casse dell’ente, ma anche per evitare il taglio o l’aumento dei costi dei servizi alla propria comunità. Tra le iniziative intraprese si è perseguita una politica volta al risparmio energetico attraverso la sostituzione delle lampade a maggiore consumo con quelle al led, un lavoro che il personale del Cantiere comunale sta portando avanti nel capoluogo e nelle frazioni di Tirli, Buriano, Vetulonia e Punta Ala.







«La squadra degli elettricisti del comune – spiega la sindaca Elena Nappi – sta continuando un’attività, iniziata già da diversi anni, di efficientamento energetico con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti della pubblica illuminazione, arrivando completare l’intervento nel corso del 2023».

«Nel 2022 – ricorda la prima cittadina – per contenere la spesa delle bollette, abbiamo attivato un piano di spegnimento alternato dei lampioni in tutte le zone dove erano ancora ad alto consumo e contemporaneamente è iniziata la sostituzione delle lampade esistenti con corpi illuminanti a basso consumo in modo da riattivare la pubblica illuminazione al 100% man mano che viene completato l’intervento sostitutivo, ciò ci permetterà di continuare a produrre benefici sia riducendo l’impatto ambientale che quello economico».

Il cronoprogramma del primo step delle lavorazioni 2023 nel mese di gennaio vede interessate via Ricci, via Turati, via Paolini, via Manzoni, via Orsa Maggiore, via Ximenes e via San Benedetto Po. A febbraio le lavorazioni riguarderanno via Pleiadi, in via Scalpellini ed in tutte le strade della zona artigianale.

A seguire durante l’anno saranno eseguiti tutti gli interventi necessari a completare il progetto nel capoluogo e sulle frazioni. «Con le nostre forze lavoro – sottolinea Nappi – è stata definita la sostituzione delle lampade tradizionali all’interno del palazzo comunale, nei plessi scolastici, nella Biblioteca “Italo Calvino”, al Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia e sono in corso i lavori presso il Museo Casa Rossa Ximenes». «Ricordo – aggiunge la sindaca - che la politica green del Comune ha portato sul territorio la presenza delle colonnine elettriche di ricarica per ebike ed in questi giorni sono in corso i lavori per dotare il capoluogo ed ogni frazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici». «Ringrazio Mario Magliozzi, responsabile del settore Manutenzioni esterne ed il suo personale – conclude la prima cittadina - per aver portato avanti in perfetta sinergia con le scelte della Giunta un lavoro sul quale crediamo fortemente, la promozione della sostenibilità ambientale deve essere sempre supportata da soluzioni all’avanguardia».