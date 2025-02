Comune di Castiglione si aggiudica bando regionale su profilatura spiagge a tutela fascia costiera

Finanziati lavori straordinari per il ripristino di un tratto di costa a Punta Ala

Castiglione della Pescaia: Il Comune di Castiglione della Pescaia ha partecipato al bando regionale a tutela della fascia costiera, ottenendo nuovi finanziamenti per interventi stagionali di manutenzione, recupero, riequilibrio e riprofilatura delle spiagge. Saranno 84 mila euro che, in base al progetto presentato, potranno essere impiegati per lavori straordinari di ripristino della costa a Punta Ala, in quelle zone dove sono presenti i maggiori fenomeni di erosione.

«Quest'anno l'Amministrazione comunale, in accordo con i privati, ha scelto la costa di Punta Ala da candidare al bando della Regione Toscana per contrastare i danni dovuti all’erosione costiera – dichiara la sindaca Elena Nappi – attestando ancora una volta che vengono ascoltate le esigenze delle frazioni e che ci muoviamo dove c’è effettiva necessità. Come ogni anno il percorso è stato condiviso con gli operatori balneari ed è stata fatta una valutazione sulle zone di intervento. Il Comune, grazie ai propri tecnici, si è fatto carico di redigere il progetto da presentare ed ora, grazie all’approvazione regionale, ci apprestiamo ad iniziare l’iter per le caratterizzazioni delle sabbie e la successiva gara per individuare la società che realizzerà l’intervento, grazie al quale daremo serenità nell’affrontare una nuova stagione estiva sia ai concessionari che ai fruitori della meravigliosa spiaggia puntalina».

Il progetto che l'Amministrazione di Castiglione della Pescaia ha presentato alla Regione Toscana prevede la riprofilatura del tratto di costa che copre gli stabilimenti Alleluya, Vela, Belmare e Punta Hidalgo di Punta Ala. Un intervento da 105 mila euro totali, finanziato in parte anche dai privati. La novità rispetto al bando degli anni precedenti è infatti la compartecipazione obbligatoria minima, a partire dal 20% fino a oltre il 70%, che deve essere garantita dal Comune e che l'amministrazione di Castiglione della Pescaia ha suddiviso fra quegli stabilimenti che hanno presentato manifestazione di interesse sul bando con la garanzia di un proprio impegno economico ad integrazione del finanziamento ottenuto.

Il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori dovrà essere approvato entro il 31 marzo e i lavori dovranno concludersi entro il 31 maggio 2025, in tempo per l'inizio della stagione.