Come scommettere senza rischi: consigli per i principianti

Dalle piattaforme sicure e legali al gioco moderato e senza esagerazione: il miglior modo per puntare senza commettere errori

La stagione sportiva sta per entrare nella fase più calda e nei prossimi mesi sono in programma gli eventi decisivi e più belli di ogni competizione, dal calcio al basket, passando per tennis, ciclismo e tutte le altre discipline principali. Campionati e tornei nazionali sono nel momento clou e l’esito di ciascuno di questi è molto incerto. Sono tanti gli appassionati che, di conseguenza, vogliono provare a divertirsi e a scommettere visto che il palinsesto è davvero ampio e le opportunità sono tante. Per i principianti, quindi coloro che si affacciano al mondo delle scommesse solamente adesso, diventa però fondamentale conoscere alcuni meccanismi per farlo in totale sicurezza e senza alcun tipo di rischio.

In primis, per scommettere in maniera sicura in Italia è necessario innanzitutto affidarsi ai siti legalmente riconosciuti e autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Sono infatti questi gli operatori che rispettano le normative italiane ed europee e si impegnano a tutelare in tutto e per tutto gli utenti che si registrano al loro sito. Riconoscere questi siti è molto semplice, dato che presentano il logo ufficiale ADM che si trova spesso negli angoli della home. Un altro metodo efficace per distinguere i siti autorizzati da quelli non autorizzati è quello di controllare il dominio: se questo è diverso da “.it” c’è da allarmarsi. Infine, un’altra caratteristica dei siti non autorizzati è la presenza di giochi o discipline considerati poco morali come i combattimenti.

Alcuni tra i siti legali più importanti e noti in Italia sono SNAI, Planetwin, Eurobet, William Hill, ma anche Goldbet e il più recente Betsson, senza dimenticare un operatore affidabile come Sisal. A proposito di quest’ultimo, è utile dare un’occhiata al codice promozionale Sisal disponibile su Sportytrader, che permette di approfittare di un consistente bonus in fase di registrazione sulla piattaforma. I vantaggi di affidarsi ai siti autorizzati sono più di uno. Viene favorito il gioco responsabile grazie alla possibilità di usare strumenti come il limite massimo di deposito settimanale, il tempo di gioco o le pause forzate, tutte misure che aiutano chi preferisce non farsi prendere troppo la mano e mantenere il controllo nel gioco.

Questi operatori sono affidabili e non ci sono rischi per il proprio denaro, mentre affidarsi a siti non autorizzati potrebbe portare problemi come ad esempio la chiusura improvvisa del proprio conto di gioco, oppure la mancata riscossione di una vincita a causa di un sistema di pagamento non riconosciuto. Un consiglio importante è quello di non farsi allettare da un bonus o una proposta più ricca di questi siti non legali, perché non vale la pena rischiare. I pericoli sono inoltre anche sul piano legale dato che le vincite su questi portali non sono già tassate e quindi si potrebbe andare incontro a una multa per evasione fiscale.

Altri suggerimenti utili per i principianti nel mondo delle scommesse sono quelli di approfittare dei bonus di benvenuto in fase di registrazione, ma di farlo leggendo attentamente i termini della promozione per assicurarsi di rispettare tutte le condizioni richieste. Altri errori comuni da evitare quando si inizia a giocare sono scommettere senza strategia, provare a recuperare in fretta quanto si è appena perso e non informarsi sugli eventi su cui si va a puntare, nei quali conoscere anche dei dettagli può risultare molto vantaggioso.