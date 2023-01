Come scegliere il guanciale giusto per dormire bene

Il guanciale è un elemento fondamentale, proprio come il materasso, per un riposo che sia ottimale e di buona qualità. Non ci si può permettere quindi di sottovalutarne l’importanza e conviene sempre prestare una grande attenzione quando si sceglie il cuscino da acquistare. Va precisato sin da subito infatti che non esistono guanciali in assoluto migliori di altri: ognuno ha le proprie esigenze e la scelta della tipologia deve essere fatta sulla base delle proprie abitudini e necessità.



Certo, acquistare un cuscino di qualità è importante perché quelli scadenti riescono ad offrire ben poco in termini di comfort ma anche di benessere generale. Sul portale ufficiale di Perdormire, alla pagina https://www.perdormire.com/cuscini/guanciali/, è possibile trovare molteplici tipologie di guanciali, tutti di ottima qualità, ed ordinarli anche direttamente online. Vediamo però adesso come scegliere quello giusto per le proprie esigenze specifiche.

Come scegliere il materiale giusto per il guanciale

Un primo elemento da non sottovalutare quando si sceglie il guanciale è il materiale con cui è realizzato. Esistono infatti cuscini con imbottitura in piuma, cuscini in lattice ed altri in schiuma o memory foam. Come abbiamo accennato, per non sbagliare e scegliere l’opzione giusta bisogna considerare la posizione che si è soliti assumere durante il sonno ed altri fattori.





Guanciali con imbottitura in piuma

I cuscini con imbottitura in piume sono quelli che possiamo considerare classici e si distinguono dagli altri per via della loro morbidezza. Naturalmente, si deformano ma tornano anche immediatamente nella loro forma iniziale a differenza di quelli in memory foam che invece impiegano molto più tempo. I cuscini in piuma sono adatti a coloro che sono soliti dormire a pancia in giù, perché non offrono un grande sostegno al collo e alle spalle e sono appunto molto morbidi. Al contrario, chi si muove molto nel sonno dovrebbe scegliere un guanciale differente e lo stesso vale per quelle persone che sono solite dormire sul fianco. I cuscini in piuma sono infine sconsigliati a chi soffre di allergie.

Guanciali in lattice

I cuscini in lattice sono oggi tra i più consigliati in assoluto, ma è sempre bene valutare con attenzione le loro caratteristiche perché sebbene questo materiale offra numerosi vantaggi non è adatto proprio a tutti. I guanciali in lattice hanno il vantaggio di garantire un ottimo sostegno a testa e collo, dunque sono consigliati alle persone che sono solite dormire su un fianco e per chi si muove molto. Il materiale infatti assorbe molto bene i movimenti del corpo. I guanciali in lattice sono inoltre perfetti per coloro che soffrono di allergia alla polvere.

Guanciali in memory foam

I guanciali in memory foam sono particolarmente diffusi al giorno d’oggi, ma anche in questo caso è bene valutarne le caratteristiche con attenzione perché non sono adatti proprio a tutti. La particolarità della schiuma è che assume la forma della testa e prima di tornare allo stato iniziale impiega un po’ di tempo. Per questo motivo, i guanciali in memory non sono consigliati a coloro che si muovono spesso durante la notte, mentre potrebbero risultare molto comodi alle persone che dormono su un fianco perché offrono un buon sostegno a testa e collo.